A murit actorul Fred Ward, la 79 de ani. A jucat în Tremors și The Right Stuff

Actorul Fred Ward, celebru pentru filme precum Tremors, The Player sau The Right Stuff a murit pe 8 mai 2022, la vârsta de 79 de ani, potrivit . Nu este cunoscută cauza decesului.

Și-a început cariera în lumea filmului în 1973, atunci când a apărut în serialul The Age of the Medici. A avut roluri importante și în filmele Henry and June (1990), Remo Williams: The Adventure Begins (1985), Short Cuts (1993) și Miami Blues (1990).

Cea mai recentă apariție a lui Fred Ward pe micile ecrane a fost în 2015. Acesta a apărut în serialul al doilea sezon al True Detective, în două episoade. A jucat rolul lui Eddie Velcoro, un polițist pensionat, tatăl detectivului Ray Velcoro ( ).

De asemenea, un rol notabil al actorului este cel din filmul Farewell (2009), unde l-a interpretat pe președintele american Reagan, în regia lui Christian Carion.

A jucat și în 2Guns (2013), alături de Denzel Washington şi Mark Wahlberg. Un rol important este cel din Escape From Alcatraz (1979), unde Fred Ward, Don Siegel și Jack Thibeau i-au jucat pe frații condamnați, parteneri cu Franck Morris (Clint Eastwood) pentru a pune la cale evadarea.

Fred Ward este cel care i-a dat viață astronautului Gus Grissom în filmul The Right Stuff, lansat în 1983, cunoscuta poveste a lui Philip Kaufman despre programul spaţial revoluţionar.

A mai apărut în câteva producții renumite, cum ar fi Equinox (1992), Invasion: Earth (1998), The Crimson Code (1999), Sweet Home Alabama (2002) sau The Last Ride (2004).

A avut un rol în comedia de groază Tremors (1990), al lui Ron Underwood. Este unul dintre filmele care i-a adus notorietate regretatului actor. El și actorul Kevin Bacon au făcut pereche pentru salvarea unei comunități din Nevada, după ce un oraș a fost invadat de șerpi subterani.

A apărut și în continuarea filmului, Tremors 2: Aftershocks, lansat șase ani mai târziu.

Kevin Bacon, mesaj după decesul lui Fred Ward

Kevin Bacon este îndurerat după ce fostul său coleg de platou s-a stins din viață. Actorul a scris un mesaj pe pagina de Twitter.

“Sunt atât de trist să aflu de moarte lui Fred Ward. Atunci când a fost vorba despre lupta cu viermi subterani nu am putut cere un partener mai bun.

Îmi voi amintit întotdeauna despre cum vorbeam despre dragostea lui pentru Django Reinhardt şi chitara lui de jazz în lungile noastre zile fierbinţi din deşert. Odihneşte-te în pace, Fred!”, a fost mesajul lui Kevin Bacon.

So sad to hear about Fred Ward. When it came to battling underground worms I couldn’t have asked for a better partner. I will always remember chatting about his love of Django Reinhardt and jazz guitar during our long hot days in the high desert. Rest In Peace Fred. — Kevin Bacon (@kevinbacon)

Fred Ward s-a născut pe 30 decembrie 1942 în San Diego, California, SUA, dar a trăit în cartierul Venice din orașul Los Angeles. A fost căsătorit în 1965, dar a divorțat un an mai târziu. S-a căsătorit a doua oară cu Silvia Ward, cu care are un fiu, Django. S-a despărțit și de cea de-a doua soție, după care s-a recăsătorit în 1995