A murit actorul Valentin Uritescu, la vârsta de 81 de ani

Actorul Valentin Uritescu s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Potrivit jurnalistei Sonia Simionov, acesta a murit vineri, 17 iunie.

Îndrăgitul actor a cărui viață românesc a murit în urma unor probleme de sănătate cu care se confrunta de ceva vreme.

Actorul s-a retras de pe scenă din cauza stării sale de sănătate. Valentin Uritescu fusese internat miercuri, 11 mai 2022, la spital, din cauza tensiunii. Soția acestuia, Valeria Uritescu nu a putut oferi foarte multe informații la acea vreme, însă situația soțului ei era una îngrijorătoare.

„Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani de zile. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații.

El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că și eu sunt foarte îngrijorată…"

A avut o carieră remarcabilă

Valentin Uritescu a urcat pentru prima oară pe scenă, la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț, unde obținuse și primul său rol dramatic. Acesta a apărut în piesa „Mai înainte de a cânta cocoșul” a lui Ivan Bukovkan, în regia lui Eduard Covali.

S-a remarcat și la Teatrul Bulandra, unde a jucat în câteva spectacole memorabile. Printre acestea s-au numărat „Luna dezmoșteniților”, „Cabala bigoților” și „Dimineața pierdută”.

Cariera lui s-a desfășurat și pe scena Teatrului Național București. Între anii 1990-2009, era unul dintre cei mai admirați actori de la noi. La TNB a avut succes cu „Vrăjitoarele din Salem” (1991), „Livada de vișini” (1992) sau „Numele trandafirului” (1999).

Talentul său actoricesc nu s-a rezumat doar la teatru. A jucat și într-o serie de producții cinematografice cum ar fi „Cel mai iubit dintre pământeni”, „Examen”, dar și în seriale de televiziune.

În anul 2006, Valentin Uritescu a dublat vocea pentru filmul de animație „Cars”.