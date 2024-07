A murit actrița din Dallas pe care sute de mii de români au adorat-o: ”Era bună la orice făcea”

A murit pe care sute de mii de români au adorat-o. „Era bună la orice făcea”, a declarat sora artistei, care a și anunțat publicul despre vestea nefericită. Când va fi condusă pe ultimul drum regretata vedetă.

A încetat din viață una dintre protagonistele serialului Dallas, atât de iubit de sute de mii de români. Vedeta avea 77 de ani

A încetat din viață una dintre protagonistele serialului Dallas, atât de iubit de sute de mii de români. Vedeta avea 77 de ani, în ultima perioadă trecând prin mai multe probleme de sănătate. A suferit trei accidente vasculare cerebrale în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Pat Colbert, cea care a interpretat-o pe Dora Mae în celebra producție, în cursul zilei de 23 iunie 2024, în locuința sa din orașul Compton, California, Statele Unite ale Americii. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

„Știm doar că trebuie să fie rezultatul diferitelor accidente vasculare cerebrale”, a declarat sora regretatei actrițe, Tami Colbert, pentru publicația Hollywood Reporter, relatează .

ADVERTISEMENT

„Era pur și simplu bună. Era bună la tot ceea ce a început să facă. Își propunea să ajungă acolo și să facă totul bine”, a mai spus sora actriței Pat Colbert, mai arată sursa citată anterior.

Înmormântarea vedetei este programată pentru data de 20 iulie la Los Angeles. Actrița a avut o carieră care s-a întins pe zeci de ani, prima apariție fiind la sfârșitul anilor ’70. Ultima oară a apărut în public în anul 2015.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Pat Colbert din serialul Dallas

Pat Colbert, pe numele real Sandra Patricia Colbert, s-a născut la 16 ianuarie 1947, în Los Angeles. A trăit în cea mai mare parte a vieții sale în Compton. Tatăl său, LeRoy, lucra în construcții, iar mama ei, Eula, lucra în centre de plasament.

În copilărie, regretata actriță a fost interesată de modă și modelling. Inspirată de cea care i-a dat viață a început să lucreze cu sora sa și și-a canalizat relațiile de la Hollywood pentru a organiza proiecții de filme, inclusiv la teatrele din Westwood, pentru comunitatea ei adoptivă.

ADVERTISEMENT

A devenit cunoscută pentru cele 67 de episoade jucate în serialul Dallas. Regretata actriță s-a alăturat distribuției în anul 1983, după ce a jucat în serialul Eischied, dar și în Flamingo Road. A rămas în producție până când serialul a luat sfârşit, în 1991.

A apărut și în spin-off- ul Dallas, intitulat West Coast. A fost singurul personaj negru recurent al serialului, transformând un rol minor într-unul memorabil. După perioada în care a jucat rolul Dora Mae, Pat Colbert a apărut în serialele Sisters și True Colors.

De asemenea, a mai jucat în Leonard Part 6, unde a avut rolul soției lui Bill Cosby. Printre filmele în care a mai apărut se numără S.O.B., Hysterical, Thom & Dusty Go to Mexico: The Lost Treasure și If Not for His Grace.