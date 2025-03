„A murit acum patru săptămâni!”. Drama neștiută a lui Ion Șaulescu de la Mireasa, dezvăluită după înmormântarea lui Perneș

Ion Șaulescu de la Mireasa dezvăluie drama prin care a trecut înainte de moartea lui Andrei Perneș. Fostul concurent al show-ului de la Antena 1 a mai pierdut pe cineva drag, înainte ca prietenul să se ducă în altă lume.

Drama prin care a trecut Ion Șaulescu de la Mireasa înainte de moartea lui Perneș

l-a făcut pe Ion Șaulescu să conștientizeze câteva lucruri importante, cum ar fi cât de mult contează să fie alături de cei dragi. Când a revenit din Germania, unde a mers la muncă din luna septembrie a anului trecut, pentru Șaulescu s-a gândit că este cazul să revină de tot în România, așa că a reziliat contractul pe care îl avea în străinătate.

Ion ne-a povestit că moartea prietenului său a fost încă o lovitură puternică pentru el, căci înainte să se despartă de bunul său prieten, i-a murit bunicul.

„Am plecat pentru prima dată în Germania pe 4 septembrie. M-am întors acasă după o întâmplare nefericită, de Revelion. Am stat doar patru zile în România și m-am întors la muncă. Am stat câteva luni, până la tragedia cu Perneș. După întoarcerea în țară, pentru înmormântarea lui am decis să revin definitiv. Doar că am fost obligat, obligat. Mai bine zis, din respect pentru cel la care lucram, pentru că m-am înțeles bine cu oamenii ăștia. Am mai muncit o săptămână.

Am luat decizia să rămân definitiv în România de când am auzit situația cu Perneș. Am decis imediat să întrerup în Germania contractul și să vin acasă la ai mei. În primă fază serviciul n-a putut să mă ajute decât cu câteva zile libere, întreruperea contractului legal și de comun acord nu s-a putut face decât o săptămână mai târziu”, a dezvăluit Ion Șaulescu de la Mireasa, pentru FANATIK.

„Bunicul meu a murit acum patru săptămâni”

Ion Șaulescu ne-a zis care este marele său regret, legat de drama prin care a trecut în urmă cu patru săptămâni. Fiind la muncă în Germania, tânărul nu a putut ajunge la înmormântarea bunicului său, lucru care l-a afectat enorm. Când s-a întâmplat nenorocirea cu Perneș, Șaulescu a început să tragă niște concluzii despre viață, având în spate decesul bunicului.

„Bunicul meu a murit acum patru săptămâni. Și, pentru că eu eram în străinătate, n-am putut să particip la înmormântare. N-am mai apucat să-l văd în ultimele lui zile și m-am simțit ca un gunoi. După care, când am auzit și situația cu Perneș, mi s-au declanșat niște lucruri. De ce stau eu aici, în străinătate? În acel moment am simțit că vreau să revin la familia mea, la cei dragi mie. Vreau să le fiu aproape la câteva ore, nu la câteva zile distanță de oamenii mei dragi.

Adică a fost picătura care a umplut paharul cu străinătatea pentru mine. De aceea, sfătuiesc pe toată lumea să-și trăiască viața și să fie bucuroși de persoanele dragi pe care încă le au. Să stea aproape de familiile lor și de persoanele iubite. Nimic nu-i mai important, banii vin și se duc. Toți banii din lume nu mai pot să-ți dea înapoi nimic”, ne-a spus Ion Șaulescu.

„Țin legătura cu sora lui Perneș”

Ion Șaulescu ne-a zis că ține legătura cu , care postează aproape zi de zi filmulețe și clipuri cu fratele ei mort. Ex-concurentul de la Mireasa spune că ăsta e modul prin care Andrada reușește să își mai aline durerea, împărtășind momente cu fratele ei în mediul online.

„Țin legătura cu sora lui Perneș de când a fost înmormântarea. Este foarte afectată! N-aș putea să îți zic exact ce simte ea, dar sunt sigur că atâta timp cât face acele postări, un minim de confort emoțional îi oferă”, a adăugat Ion Șaulescu.