A murit Alec Such, membru fondator al trupei Bon Jovi: „Avem inima frântă”

Alec John Such, basistul și unul dintre membrii fondatori ai trupei muzicale Bon Jovi a murit. El avea 70 de ani, iar anunțul a fost făcut de grupul muzical.

Alec John Such, fostul basist al trupei americane de muzică rock, Bon Jovi, a decedat la vârsta de 70 ani. Anunțul a fost făcut prin intermediul Twitter de către grupul muzical.

Artistul a cântat alături de trupă în perioada 1983- 1994, atunci când au lansat melodii precum You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer și Bad Medicine.

Jon Bon Jovi i-a atribuit prietenului său meritul pentru formarea și succesul trupei și i-a oferit un ultim omagiu lui Alec John Such.

Jon Bon Jovi a menționat că regretatul artist era prieten din copilărie cu bateristul Tico Torres și l-a adus pe chitaristul și compozitorul Richie Sambora să vadă trupa cântând.

Alec, you will be missed — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi)

„Avem inimă frântă la auzul veștii morții prietenului nostru drag, Alec John Such. Alec a fost parte integrantă în formarea trupei. Ca să fiu sincer, noi ne-am găsit calea unul către celălalt prin el.

A fost prieten din copilărie cu Tico și l-a adus pe Richie să ne vadă pe scenă. Alec a fost întotdeauna sălbatic și plin de viață.

Astăzi, aceste amintiri speciale îmi aduc un zâmbet pe față, dar lacrimi în ochii mei. Ne va fi tare dor de el”, a scris Jon Bon Jovi

Such, născut în Yonkers, New York, a fost un veteran al scenei muzicale înfloritoare din New Jersey. În calitate de manager al sălii de bal Hunka Bunka din Sayreville, Alec i-a angajat pe Jon Bon Jovi & the Wild Ones înainte de a se alătura grupului,