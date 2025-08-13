A murit asfixiat, după ce soția obeză a căzut peste el. Femeia nu s-a mai putut ridica, decât cu ajutorul vecinilor

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din Portugalia, a murit sub greutatea soției sale. Acesta a fost asfixiat de partenera sa de viață, după ce aceasta s-a împiedicat și a căzut peste el.

A murit asfixiat, după ce soția obeză a căzut peste el

Moarte neobișnuită în cazul unui bărbat din Portugalia, în vârstă de 59 de ani. Acesta a murit asfixiat, după ce soția sa s-a împiedicat și a căzut peste el, conform .

Totul s-a întâmplat în casa celor doi, din cartierul rezidențial Campanha, la periferia orașului Porto. Femeia cântărea peste 100 de kilograme și ar fi încercat să se dea jos din pat, moment în care a alunecat.

Aceasta intenționa să meargă spre soțul ei, care stătea întins pe podea, însă a căzut peste el și a rămas blocată între pat și perete. Din nefericire, aceasta nu a mai reușit să se ridice, așa că a țipat pentru a alerta vecinii.

Cei care au auzit urletele au venit imediat și au sărit în ajutor. Au reușit să o ridice pe femeie de pe soțul ei. La sosirea medicilor și pompierilor bărbatul era deja inconștient, relatează sursa menționată.

Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator

Cadrele medicale de la fața locului au constatat faptul că bărbatul era în . Aceștia au aplicat manevrele de resuscitare, însă fără succes. S-a declarat decesul. Soția acestuia a primit sprijin psihologic.

Presa locală susține că a fost nevoie de cinci bărbați ca femeia să poată fi ridicată de pe partenerul ei. Ofițerii de poliție au exclus ipoteza unei crime și au stabilit că este vorba doar despre un accident neobișnuit.

„A fost încadrat drept asfixie accidentală. Evident, este un deces foarte neobișnuit, dar nu a existat nicio intenție criminală. A fost o simplă împiedicare a femeii când s-a ridicat din pat și a încercat să se apropie de soțul ei, care era întins pe podea, ceea ce a dus la tragedie”, spune o sursă din anchetă, conform sursei citate.