A murit astrologul Minerva. De ce boală suferea Gabriela Dima

A murit astrologul Minerva! Gabriela Dima, cunoscută pentru cărțile dedicate astrologiei și aparițiile sale televizate, s-a stins din viață vineri dimineață, pe 7 martie 2025.

A murit Minerva

se lupta cu un cancer nemilos, iar în ultimele zile Minerva era internată în din Capitală.

Vestea a fost confirmată de un alt astrolog, în exclusivitate pentru FANATIK, care ne-a oferit și detalii despre ultimele momente în viață ale Minervei, dar și cine a avut grijă de ea.

Valeriu Pănoiu ne-a dat vestea tristă despre moartea renumitei cititoare în stele și ne-a dezvăluit că fratele acesteia se va ocupa de înmormântare, care va avea loc la Arad.

„Sandra Ionescu, o prietenă comună din televiziune, a ținut legătura cu fratele dumneaei. De la dânsa am aflat. A fost internată la Spitalul Sfântul Ioan. Avea metastaze, a avut cancer. Înmormântarea va fi la Arad, nu se știe când, se fac deocamdată toate formalitățile.

Mama ei trăiește, fratele se ocupă de toată birocrația, de toate procedurile. Nu o s-o avem aici, în București. Oricum, ea locuia în Popești-Leordeni. Gabi, în ultimii doi-trei ani, și-a protezat un șold, iar anul trecut, în toamnă, și-a pus proteză și la al doilea șold. Mama ei, care era medic, e cea care a avut grijă de ea. Fratele ei, care am impresia că locuiește parcă în Satu Mare, a fost aici. Ei au fost avertizați, se știa că e pe ultima sută de metri de vreo săptămână”, a declarat astrologul Valeriu Pănoiu, pentru FANATIK.

Gabriela Dima s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. A devenit cunoscută pentru previziunile sale astrologice, colaborând, de-a lungul anilor, cu diverse publicații și televiziuni din România.

Minerva, așa cum era cunoscută de toată lumea, a povestit cum a fentat moartea de câteva ori, invitată la începutul anului în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D.

Gabriela Dima a fentat moartea de mai multe ori

Gabriela Dima a mărturisit că a trecut prin multe cumpene, până la diagnosticul de cancer. Vedeta lumii astrologiei a surprins-o pe Denise Rifai cu mărturisirile sale. „Cam de vreo cinci ori. Dar alta e problema, gândește-te că m-am dat peste cap cu mașina de vreo două ori. Am ieșit dintre fiare cum mă vezi.

Am descoperit că am un defect morfogenetic. Am o proteză hibrid, ca orice Vărsător sunt deschizător de drumuri, dacă la mine merge, merge și la alte milioane de oameni”, a povestit Minerva.

Întrebată dacă i-a fost vreodată teamă să facă previziuni în ceea ce o privește, Minerva a răspuns la fel de sinceră. „Sunt momente în care intuiția îmi spune să rămân pe loc. Povestea cu mașinile care s-au ciocnit s-a întâmplat la intrarea în București. Eu am tras cât mai mult, am încercat să urc pe trotuar, dar a nimerit în mine, asta a fost să fie. Cred că moartea este o stare de fapt, e o trecere în altă dimensiune. Moare trupul, nu moare spiritul. Am convingerea asta”, a mai mărturisit Gabriela Dima la Kanal D.