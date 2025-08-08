A murit astronautul Jim Lovell, cunoscut pentru celebra misiune Apollo 13. Cosmonautul NASA s-a stins din viață la 97 de ani

Fostul astronaut Jim Lovell a murit. Acesta este cunoscut pentru faptul că a scăpat cu viață din misiunea Apollo 13. El avea 97 de ani, iar NASA a postat un mesaj emoționant în urma acestei peirderi.

A murit fostul astronaut Jim Lovell

Fostul astronaut și comandant al misiunii Apollo 13 Jim Lovell s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani. De-a lungul vieții, el a participat la patru misiuni, în care . Reprezentanții au transmis un mesaj emoționant în urma acestei pierderi.

„Suntem îndureraţi de moartea lui Jim Lovell, comandantul Apollo 13 şi veteran al patru misiuni spaţiale. Viaţa şi munca lui Lovell au inspirat milioane de oameni. Curajul său în situaţii de presiune ne-a ajutat să ne croim drumul către Lună şi mai departe – o călătorie care continuă şi astăzi”, a postat NASA pe pagina oficială de X.

De asemenea, secretarul Departamentului Transporturilor din cadrul NASA, Sean Duffy, a punctat faptul că viața și munca fostului astronaut „au inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor”.

„Caracterul şi curajul neclintit al lui Jim au ajutat naţiunea noastră să ajungă pe Lună şi au transformat o potenţială tragedie într-un succes din care am învăţat enorm.

Îi plângem moartea chiar şi în timp ce îi sărbătorim realizările. De la două misiuni Gemini pionierat până la succesele Apollo, Jim a ajutat naţiunea noastră să croiască un drum istoric în spaţiu, care ne poartă mai departe către viitoarele misiuni Artemis pe Lună şi dincolo de ea”, a spus el, conform .

Jim Lovell a supraviețuit miraculos în cadrul misiunii Apollo 13

În urma cu 55 de ani, astronautul Jim Lovell a participat la misiunea Apollo 13, fiind a treia misiune cu echipaj uman a NASA, care avea ca scop să ajungă pe Lună.

Pe lângă acesta se mai aflau și Jack Swigert şi Fred Haise. Cu toții s-au luptat pentru viața lor, după ce a avut loc o explozie la nava Apollo, care a permis ca oxigenul să se piardă în spațiu.