A murit Beatrice, tânăra mămică pentru care s-au mobilizat românii în ultimele luni: „S-a stins cu 10 minute înainte să treacă vama”. Gest emoționant în memoria femeii

Beatrice a ajuns la sfârșitul călătoriei sale pe pământ după momente grele petrecute într-un spital din Turcia. Tânăra de 31 de ani din Prahova, mamă a doi copilași, un băiat de 11 și o fetiță de 9 ani, avea un cancer la sân extrem de agresiv, care s-a agravat în doar două luni de când a fost descoperit oficial.

A murit Beatrice, tânăra mămică pentru care s-au mobilizat mulți români în mediul online

În urmă cu o lună, FANATIK prezenta povestea dramatică a lui Beatrice Iuliana Ion, mămică pentru care internauții s-au mobilizat după ce s-a aflat că mai exista o speranță la viață, în Turcia, cu toate că avea deja metastaze în mai multe părți ale corpului. , unele destul de dure, însă, în cele din urmă, trupul ei nu a rezistat. Beatrice a fost o luptătoare până în ultima secundă, dar viața a avut un alt plan. Acum, familia ei se pregătește să o conducă pe ultimul drum.

Verișoara femeii, Oana Dumitrache, a dezvăluit pentru FANATIK că Beatrice se întorcea deja spre România în clipa când a murit, căci medicii din Turcia au făcut tot ce putea face și, din nefericire, nu s-a schimbat nimic în bine, ba mai mult, starea ei s-a agravat de la o zi la alta după internarea în spital.

Femeia va fi înmormântată miercuri, la Bărcănești. Beatrice s-a stins cu 10 minute înainte să ajungă în țară

Beatrice a murit cu 10 minute înainte de a ajunge în România, la granița bulgărească. Verișoara lui Beatrice ne-a spus și pentru ce dată este pregătită care s-a luptat cu toate puterile ei ca să îi mai țină în brațe pe cei doi copilași.

„Înmormântarea va avea loc miercuri, 6 mai 2026, aici la Bărcănești. Ora încă nu este stabilită. S-a stins sâmbătă, în Bulgaria, cu 10 minute înainte să treacă vama în România. A făcut infarct în ambulanță, au resuscitat-o și după aceea au dus-o la cel mai apropiat spital și, din păcate, nu au reușit să o salveze nici la spital”, ne-a spus, îndurerată, verișoara femeii.

Gest emoționant făcut în memoria lui Beatrice. Anunțul sfâșietor al morții femeii, făcut de verișoara ei

În ultimele săptămâni, Oana Dumitrache i-a ținut la curent pe toți donatorii, pe oamenii interesați de evoluția stării de sănătate a lui Beatrice, iar veștile zilnice pe care le dădea pe pagina sa de Facebook duceau spre același scenariu, din nefericire. Familia tinerei a declarat că, în memoria ei, se vor face câteva tricouri personalizate cu poza ei și cu un mesaj pentru cei apropiați.

„Cu inimile frânte și cu o durere pe care cu greu o putem pune în cuvinte, vă anunțăm că Beatrice a plecat dintre noi… După o luptă cumplită, dusă cu o forță și o voință greu de imaginat, Beatrice s-a stins… chiar pe drumul spre casă. A luptat până în ultima clipă. A îndurat dureri pe care puțini le-ar putea duce… și nu a renunțat niciodată.

A sperat. S-a agățat de viață cu o putere care ne-a uimit pe toți. Tot ce și-a dorit… a fost să ajungă acasă, la copilașii ei. Beatrice nu a fost doar o mamă, a fost o luptătoare adevărată, un exemplu de curaj, de iubire și de putere. Te iubim nespus de mult… și te vom iubi pentru totdeauna”, a scris verișoara lui Beatrice