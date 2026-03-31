A murit Borislav Mihaylov: legendarul portar al Bulgariei avea 63 de ani. A vrut să aducă EURO în România

Borislav Mihaylov a murit la vârsta de 63 de ani. Fostul mare căpitan al naționalei Bulgariei, care a fost prezent la patru turnee finale, s-a stins din viață, marți dimineață, 31 martie, în capitala Sofia. Încă de la finalul anului trecut, Borislav Mihaylov se afla în stare gravă, după un accident vascular cerebral din care nu și-a mai putut reveni.

A murit Borislav Mihaylov

Doliu imens în Bulgaria! Borislav Mihaylov, jucătorul emblematic al naționalei Bulgariei, considerat de multă lume ca fiind cel mai bun portar din istoria lui Levski Sofia și a echipei naționale, a murit la vârsta de 63 de ani, vârstă pe care a împlinit-o pe 12 februarie. În tricoul echipei naționale a Bulgariei, Borislav Mihaylov a adunat 102 de meciuri, iar în 60 dintre acestea a fost căpitan.

De altfel, Borislav Mihaylov este singurul goalkeeper care a participat la ambele optimi de finală bifate de naționala Bulgariei la Campionatul Mondial. Cu Mihaylov în poartă, Bulgaria a scris istorie la CM din 1994, unde țara vecină a ocupat locul 4. Apogeul carierei pentru Mihaylov a fost atins în faza optimilor, când portarul a devenit erou, grație celor două penalty-uri apărate împotriva naționalei din Mexic.

A evoluat și la Campionatul Mondial din 1986 din Mexic, unde a bifat 4 apariții. Totodată, Borislav Mihaylov a fost căpitan la prima prezență a Bulgariei la un Campionat European (1996), când vecinii de la sud de Dunăre s-au impus împotriva României, scor 1-0. „PFC Ludogorets îşi exprimă condoleanţele pentru moartea , Borislav Mihailov. Va rămâne în istorie pentru totdeauna cu contribuția sa semnificativă la fotbalul bulgar.

Ca parte a generației glorioase care a adus momente de neuitat Bulgariei, dar și ca lider dedicat dezvoltării jocului din Bulgaria, Borislav Mihailov a lăsat o urmă adâncă de care își vor aduce aminte generații întregi de fani. În acest moment dificil, transmitem sincere condoleanțe familiei, rudelor și prietenilor săi. O plecăciune în amintirea lui luminoasă!”, se arată în comunicatul oficial al lui Ludogorets.

Mihaylov a vrut să aducă EURO în România

Ales în Comitetul Executiv al UEFA, Borislav Mihaylov, alături de , a vrut să aducă pentru prima oară Campionatul European în țara noastră. Printr-o candidatură comună, Mihaylov promitea că turneul final european din 2020 va fi găzduit de Bulgaria și România.

„Este dorinţa noastră şi a românilor să realizăm acest lucru. Ştim că ar fi mai bine să găzduim mai întâi Campionate Europene de juniori – under 17, under 19, şi abia apoi de seniori. Avem mulţi prieteni în România, vom lua totul pas cu pas pentru a ne putea înscrie pentru organizarea EURO 2020″, spunea Borislav Mihaylov, primul bulgar ales în comitetul executiv al UEFA.

Născut la Sofia, Borislav Mihaylov a evoluat în primii 8 ani ai carierei (1981-1989) pentru Levski, alături de care a cucerit 3 titluri și 3 Cupe. A mai jucat în țara natală pentru Slavia Sofia și Botev Plovdiv, dar a avut experiențe și în Portugalia (Belenenses), Franța (Mulhouse), Anglia (Reading) sau Elveția (FC Zurich) înainte de a se retrage în 1998.

Pentru echipa națională a Bulgariei a strâns 102 selecții în perioada 1983 – 1998, fiind depășit la acest capitol doar de Stiliyan Petrov (105 selecții). Fostul goalkeeper a fost prezent la 4 turnee finale, 3 Cupe Mondiale (1986, 1994 și 1998) și un EURO (1996). După retragere, a avut două mandate de președinte al Uniunii Bulgare de Fotbal, din 2005 până în 2019 și din 2021 până în 2023. Fiul său, Nikolay Mihaylov, a evoluat tot pe postul de portar și a strâns 46 de selecții la națională în perioada 2006-2022.