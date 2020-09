A murit Bruce Williamson, fostul solist al formației The Temptations, din cauza coronavirus

A murit Bruce Williamson, fostul solist al trupei The Temptations, după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Starul a fost unul dintre vocaliștii principali ai celebrei formații americane care a devenit cunoscută în întreaga lume pentru melodiile lansate.

Familia și fanii i-au adus cântărețului un ultim omagiu pe rețelele de socializare.

Artistul a murit la vârsta de 49 de ani în urma infectării cu COVID-19, anunță DPA, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, Bruce Williamson a încetat din viață, duminică seara, la Mountain View Hospital din Las Vegas. Solistul suferea și de alte afecțiuni, însă infectarea cu noul coronavirus i-a fost fatală.

Familia a făcut un anunț pe rețelele de socializare în ceea ce privește trecerea în neființă a cântărețului. „Nu există cuvinte în lumea asta care să exprime felul în care mă simt acum. Te iubesc, tati, mulţumesc că ai fost grozav, mulţumesc pentru că ai fost iubitor, mulţumesc pentru că Ai Fost Cine Eşti… Ne vom întâlni din nou.”, a declarat Bruce Alan Williamson Jr., fiul fostului vocalist al trupei The Temptations.

„ Regretăm moartea unuia dintre fraţii noştri. Odată ce faci parte din Temptation, rămâi mereu membru Temptation”, a declarat Otis Williams, unul dintre componenţii originali ai trupei, pentru USA Today.

Bruce Williamson a crescut în California, iar prima legătură cu muzica a avut-o în corul bisericii în care cânta în fiecare săptămână. Artistul a fost unul dintre principalii vocaliști ai trupei The Temptations în perioada 2006-2015.

Fanii au fost impresionați de numeroase hituri lansate, printre care My Girl, I Can’t Get Next to You şi Papa Was A Rollin’ Stone, lansate la casa de discuri Motown Records, în anii ‘1960 şi ‘1970. Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.

Sursa foto: hotnews.ro