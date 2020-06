A murit Carl Reiner, celebrul comediant american. Avea 98 de ani. Care este cauza decesului

Carl Reiner, unul dintre cei mai mari comedianți americani, a murit la vârsta de 98 de ani, la reședinșa sa din Beverly Hills, California. A fost activ pe scenă până la 90 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost scenarist şi colaborator al lui Mel Brooks, dar şi creator şi co-star al sitcomului clasic “The Dick Van Dyke Show”. Anunţ a fost făcut marţi de Variety.

Carl Reiner a murit luni noapte din cauze naturale, după șapte decenii în care a slujit publicul. A făcut teatru, televiziune şi film, dar și trei colaborări cu Steve Martin (“The Jerk”, “Dead Men Don’t Wear Plaid” şi “The Man with Two Brains”).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A murit celebrul comediant Carl Reiner

Chiar şi după ce a împlinit vârsta de 90 de ani, Carl Reiner și-a continuat activitatea , a continuat să joace, pentru că nu putea sta departe de scenă. Unul dintre ultimele sale roluri a fost în documentarul “If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast”, un documentar despre oamenii care rămân activi şi după vârsta de 90 de ani.

Și în 2001 a avut un rol de excepție, în seria “Ocean’s Eleven”. Carl a intrat perfect în pielea personajului, un escroc bătrân.