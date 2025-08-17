A murit cel mai iubit prezentator de televiziune din toate timpurile. „Fața și vocea sa au însoțit generații întregi”

News

A decedat prezentatorul emblematic al televiziunii italiene, a cărui carieră a marcat generații și a lansat numeroși artiști celebri.
Oana Bocskor
17.08.2025 | 12:16
A murit cel mai iubit prezentator de televiziune din toate timpurile. Sursa foto: Colaj FANATIK

A încetat din viață Pippo Baudo, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii italiene, a cărui activitate a influențat profund peisajul media și a marcat generații întregi de spectatori. De-a lungul carierei sale îndelungate, Baudo a descoperit și susținut numeroși artiști renumiți, printre care: Al Bano, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli și Laura Pausini.

Cum a marcat Pippo Baudo istoria televiziunii italiene?

Duminică, televiziunile din Italia i-au dedicat ample spații lui Pippo Baudo, unul dintre cei mai celebri și influenți prezentatori din istoria televiziunii italiene. Începând din anii ’60, Baudo a fost o figură centrală a culturii populare din Italia, participând la cele mai importante programe de televiziune și la 13 ediții ale Festivalului de la San Remo. Sâmbătă seara, prezentatorul a încetat din viață la Roma, la vârsta de 89 de ani, informează EFE.

Presa italiană a subliniat că Baudo „a făcut istorie în televiziune”, iar cariera sa lungă l-a transformat în cel mai iubit și respectat prezentator. Publicul îl va păstra în memorie pentru personalitatea sa jovială și pentru rolul său esențial în promovarea carierelor unor comedianți, cântăreți și prezentatori prin programe legendare ale RAI, precum Canzonissima, Domenica In și Fantastico.

Cum a reușit Baudo să devină cel mai iubit prezentator de televiziune din toate timpurile?

Originar din Catania, Sicilia, Pippo Baudo și-a început cariera în radio și televiziune la RAI. În paralel, a lucrat la organizarea unor festivaluri locale de muzică.

Prima sa participare ca prezentator la Festivalul de la San Remo a avut loc în 1968. De atunci, Baudo a devenit un chip familiar pentru milioane de telespectatori. Ulterior, a prezentat încă 12 ediții ale celebrului festival și a avut adesea rolul de director artistic.

În anii ’80, s-a remarcat prin programe precum Domenica In și Fantastico. Acolo a oferit șanse unor artiști și comedianți care aveau să devină parte a culturii pop italiene, printre care Lorella Cuccarini, Roberto Benigni, Fiorello și Beppe Grillo.

Pe parcursul carierei, Baudo a fost un adevărat descoperitor de talente. Datorită influenței sale la Festivalul de la San Remo, a lansat sau a promovat artiști precum Al Bano, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli și Laura Pausini.

prezentator televiziune deces Italia Pippo Baudo
A murit Pippo Baudo. Sursa foto: Colaj FANATIK

Cum își ia rămas bun Italia de la legendarul Pippo Baudo?

După anunțul decesului lui Pippo Baudo, nu au întârziat să apară mesaje de condoleanțe. Inclusiv președintele italian, Sergio Mattarella, care a evocat „profesionalismul, cultura, grația și remarcabila abilitate a lui Baudo de a înțelege gusturile și așteptările telespectatorilor italieni”.

De asemena, premierul Giorgia Meloni a scris pe X: „Ne-a părăsit unul dintre marii protagoniști ai televiziunii italiene. Fața și vocea sa au însoțit generații întregi, aducând emoții, zâmbete și momente de neuitat”.

Și conducerea RAI a transmis un mesaj, afirmând: „O parte esențială a televiziunii și a Rai a plecat odată cu Pippo Baudo. Totuși, el și moștenirea sa vor rămâne gravate în patrimoniul cultural al Italiei”.

Întreaga industrie a televiziunii și spectacolului din Italia și-a luat rămas bun de la prezentator. Fosta sa soție, soprana Katia Ricciarelli, a subliniat, fără doar și poate, că Baudo „a fost cel mai bun dintre toți”.

