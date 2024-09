A murit chiar de ziua sa, în Italia. Incendiul a fost necruțător cu românul în vârstă de 55 de ani

Incendiul l-a ucis pe bărbat, care locuia undeva în localitatea Stagno, din regiunea italiană Livorno. Tragedia s-a petrecut sub un pod din apropierea șoselei Florența – Pisa – Livorno, acolo unde bărbatul locuia într-o baracă improvizată.

Un om al străzii a murit chiar de ziua sa, în Italia

Conform Livorno Today, flăcările au izbucnit la 5 dimineața, iar cei care au observat incendiul au fost doi voluntari de la două ONG-uri care ajută oamenii străzii. Exte vorba despre Pubblica Assistenza din Collesalvetti și Misericordia din Montenero, potrivit

Voluntarii au alertat imediat autoritățile, care în ciuda intervenției rapide nu au reușit să mai salveze viața omului. Nu se știe momentan ce a provocat incendiul, însă corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit carbonizat în adăpostul improvizat.

am sunat imediat la 112 și am solicitat intervenție pompierilor. Din păcate, înainte de sosirea lor nu am putut face nimic, nu ne-am putut apropia de foc”, au povestit cei doi martori.

, însă cel mai probabil bărbatul este cel care a provocat tragedia. Cel mai probabil din greșeală. În urmă cu o săptămână, cel puțin 7 oameni mureau și 11 erau răniți grav după ce un hotel din orașul sud-coreean Bucheon a luat foc.

Un hotel din Coreea de Sud a luat foc, aproape 10 oameni au murit

Conform agenției Yonhap, printre cei decedați se află mai mulți clienți ai hotelului și cel puțin un cetățean străin. Trei dintre răniți sunt și acum în stare gravă și au fost transferați la ATI, iar martorii spun că mai mulți oameni au sărit pe fereastră atunci când au văzut că hotelul a fost cuprins de flăcări.

Mai mult, o femeie a făcut stop cardiac pe scările hotelului, de spaimă, și a murit ulterior la spital. ”Unii dintre decedaţi au fost găsiţi pe scările şi pe holurile hotelului”, a declarat responsabil din domeniul sănătăţii publice din Bucheon.

Focul a fost stins după multe ore, timp în care pompierii s-au luptat cu flăcările. Conform autorităților, deși focul nu s-a extins în tot hotelul, acesta a cauzat un fum toxic, care a făcut multe victime. În hotelul cu 64 de camere erau cazate în acel moment 27 de persoane.

Pompierii au trimis atunci la fața locului 70 de vehicule și 160 de militari. ”Operaţiunea de salvare continuă în camerele hotelului. Numai după stingerea completă a incendiului şi încheierea căutărilor vom putea să stabilim numărul exact al victimelor”, a declarat un reprezentant al Poliției din Seul.