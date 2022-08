A murit Clu Gulager, actorul din Once Upon a Time in Hollywood

Celebrul actor Clu Gulager, devenit celebru în anul 1964, a murit. Cea care a confirmat vestea tragică a fost nora acestuia. Starul american s-a făcut remarcat pentru rolurile sale din The Return of the Living Dead și Once Upon a Time in Hollywood.

Clu Gulager, actorul din Once Upon a Time in Hollywood a murit. Anunțul a fost făcut de apropiați

Clu Gulager avea 93 de ani și a devenit celebru în anul 1964, când a apărut în filmul The Killers, în rolul lui Lee. De-a lungul carierei sale impresionante, el a interpretat roluri memorabile în producții precum The Return of the Living Dead, A Nightmare on Elm Street și în

Cea care a făcut tragicul anunț a fost nora sa. Cu inima zdrobită, Diane Goldner, a publicat pe contul său de Facebook un mesaj emoționat.

Ea și-a dorit ca toți cei care l-au iubit, precum și studenții de la atelierele de actorie ale lui Clue, să știe ce s-a întâmplat.

„Clu Gulager, venerat actor de televiziune și film, cunoscut pentru The Tall Man și The Virginian, a murit din cauze naturale în casa fiului său, John, și a iubitei sale nurori, Diane, înconjurat de familia sa iubitoare.

Clu a fost loial și devotat meseriei sale. Membru al națiunii Cherokee, a încălcat întotdeauna regulile și a fost mereu de partea celor asupriți”, a scris nora actorului pe Facebook, conform

Diane Goldner a vorbit la superlativ despre socrul său în întregul text. A amintit despre faptul că acesta era un cititor înrăit și un scriitor desăvârșit. În anul 1970, scurtmetrajul său, A Day with the Boys, a deschis Festivalul de Film de la Cannes.

„A fost șocat că a trăit chiar și o zi după ce iubirea vieții sale a murit”

Conform nurorii lui, Clu Gulager nu și-a imaginat că ar putea trăi chiar și o singură zi după moartea soției lui, Miriam Byrd-Nethery.

„A fost șocat că a trăit, chiar și o singură zi după ce Miriam Byrd-Nethery, iubirea vieții sale, a murit în urmă cu 18 ani.

Memoria lui este dusă mai departe de băieții săi, John și Tom, de partenerele lor, Diane și Zoe, de nepotul său, Clu Mosha, precum și de fanii dedicați. Familia sa îi va simți lipsa teribil”, a adăugat Diane Goldner.