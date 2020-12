A murit Corneliu Idu, cel care a ajutat-o pe Simona Halep. Era cel mai bogat om din Constanța

Corneliu Idu, unul dintre cei mai bogați oameni din țară, a murit după ce a pierdut lupta cu Covid-19, anunțul fiind făcut de presa din Constanța.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit Antena 3, bărbatul a avut un rol semnificativ în cariera Simonei Halep dar și a lui Horia Tecău, fiind un mare pasionat de tenis.

Bărbatul avea 70 de ani și a pierdut lupta cu boala pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Corneliu Idu, susținătorul Simonei Halep, a murit

Un mare amator de tenis, Corneliu Idu deținea în Mamaia „Tenis Club Idu”, locație care a găzduit nenumărate competiții internaționale de tenis.

Afaceristul a fost inclus în topul celor mai bogați români de revista Forbes, care menționa că Idu avea de gând să pună pe picioare cel mai mare terminal de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Marea Neagra.

ADVERTISEMENT

Corneliu Idu inaugurase în 2019 cel mai mare siloz de la Marea Neagră și Marea Medieterană, situat în portul Constanța, investiția depășind 50 de milioane de euro.

„Practic este singurul terminal de cereale independent, celelalte aparţinând marilor traderi”, explica Idu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Corneliu Idu avea o avere estimată la peste 250 de milioane de dolari, fiind cel mai bogat om din Constanța.

Fost căpitan de navă, deținea „Idu Shipping and Services”, una dintre cele mai mari afaceri în domeniul shippingului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Transportul de mărfuri pe apă – maritim și fluvial – rămâne însă pasiunea de suflet a lui Corneliu Idu. Dovada stă faptul că firma Idu Shipping & Services, înființată încă din 1997, produce anual milioane de euro și efectuează peste 4OO de voiaje pe mare. Omul de afaceri a preluat în 2008 controlul asupra operatorului portuar Comvex Constanta printr-un lanț de firme pe care le controlează”, anunță plandeafacere.ro.

Simona Halep vorbea în urmă cu mai mulți ani despre Corneliu Idu și despre modul în care acesta a ajutat-o în carieră.

ADVERTISEMENT

„Îmi plăcea tenisul mult. Am avut noroc că la 16 ani am avut sponsor de la Constanța, domnul Corneliu Idu, care m-a ajutat doi ani cu tot, mi-a plătit tot. M-a ajutat mult la momentul acela. E foarte greu, sunt costuri foarte mari, îți trebuie o situație financiara destul de buna ca sa poti sa faci tenis, e un sport scump. Dar cu multa incredere și puțină nebunie, cum am mai spus, se poate și din situatii mai putin bune financiar sa ajungi sus“, a dezvaluit Simona Halep in urma cu cativa ani pentru Adevarul.ro.

Din păcate, în ultimii ani Idu nu mai vorbea cu Simona Halep.