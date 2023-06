A murit cunoscutul filosof Vasile Tonoiu. Anunțul făcut de Academia Română

Academia Română a făcut anunțul morții sale pe Facebook, unde a postat mesajul: ”In memoriam academician VASILE TONOIU. 3 februarie 1941 – 9 iunie 2023”. Vasile Tonoiu era membru titular al Academiei din 2003 și s-a remarcat printr-o activitate științifică susținută, cu precădere în domeniile filosofiei, științei, ontologiei şi hermeneuticii, tratate pe larg în peste 100 de lucrări.

A murit cunoscutul filosof Vasile Tonoiu

a Academiei Române anunță cu durere stingerea din viață a academicianului Vasile Tonoiu, vineri, 9 iunie 2023”, a mai transmis Academia Română. Născut în comuna Corbeni din Argeș pe 3 februarie 1941, Tonoiu a urmat studiile liceului de la Curtea de Argeș, după care a urmat studiile universitare ale Facultății de Filosofie a Universității din București.

ADVERTISEMENT

A obținut în 1971 titlul de doctor în filosofie, fiind totodată cadru didactic al Facultății de Filosofie a Universității din București după cum urmează: preparator în perioada 1962-1965, asistent în perioada 1965-1968, lector în perioada 1968-1989 şi profesor, începând cu anul 1990.

ontologia și hermeneutica, Vasile Tonoiu a câștigat în 1972 premiul ”Vasile Conta” al Academiei Române. Totodată, filosoful a fost membru al Asociației de Filosofie ”F. Gonseth” din 1970. De asemenea, a publicat peste 100 de lucrări, începând cu Idoneismul, filosofie a deschiderii, Editura Politică (1972), la lucrări ca Dialog filosofic și filosofie a dialogului, Editura Științifică (1997) sau Reflecții asupra Meditațiilor carteziene, Editura Academiei Române (2014).

ADVERTISEMENT

Ultima sa lucrare publicată a fost în 2016 (Tâlcuiri ascunse în evidență, Editura Universității din București). A publicat, de asemenea, mai multe traduceri cum ar fi cele din Stéphane Lupasco, Experiența microfizică și gândirea umană, Editura Științifică (1992), Paul Ricoeur, Eseuri de hermeneutică, Editura Humanitas (1995), Marcel Gauchet, Dezvrăjirea lumii, Editura Științifică (1996), Alexandre Koyre, De la lumea închisă la universul infinit, Editura Humanitas (1997), Marcel Gauchet, Inconștientul cerebral (L’inconscient cérébral), Editura Univers Enciclopedic (1997) sau Vladimir Jankélévitsch, Ireversibilul și nostalgia, Editura Univers Enciclopedic (1998).

Probabil cea mai mare pierdere suferită de Academia Română în ultima perioadă, deși orice pierdere e considerabilă, a fost cea a lui Răzvan Theorodescu, vicepreședinte al Academiei Române. Theodorescu a murit la 83 de ani la începutul anului, în timp ce era internat la Spitalul de Urgență Floreasca, informație transmisă de purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Bogdan Oprița.

ADVERTISEMENT

era internat în spital de trei săptămâni. ”Cu durere în suflet anunţăm trecerea în eternitate a academicianului Răzvan Theodorescu, membru al Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. Biblioteca Metropolitană Bucureşti îşi exprimă profundul regret pentru această pierdere şi transmite condoleanţe familiei îndoliate, tuturor prietenilor şi celor care l-au cunoscut”, a transmis Biblioteca Metropolitană București pe Facebook.

”Cu adâncă tristețe am aflat despre moartea academicianului Răzvan Theodorescu, unul dintre oamenii aleși care și-au lăsat în mod profund amprenta în spațiul cultural și social românesc. Istoric de artă și doctor în ştiinţe istorice, va rămâne un exemplu de urmat pentru noi toți. Am avut onoarea să ne auzim și să ne vedem cu diverse ocazii în ultima perioadă și m-am bucurat de sprijinul Domniei sale în colaborarea ministerului cu Academia, am primit cu recunoștință sfaturile prețioase oferite.

ADVERTISEMENT

Director general al Televiziunii Romane imediat după Revoluție, ministru al Culturii între 2000 și 2004, Răzvan Theodorescu a fost și preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române, secretar general al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene, membru titular al Academiei Române din 2000, al cărei corespondent era din 1993.

ADVERTISEMENT

Profesor al mai multor universități din țară, și-a închinat întreaga viață culturii noastre, îmbogățind patrimoniul românesc. A fost și va rămâne unul dintre marii oameni ai acestei țări. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, transmitea inclusiv ministrul culturii Lucian Romașcanu.