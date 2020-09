A murit cunoscutul prezentator TV Emanuel Isopescu! În luna mai cerea ajutorul românilor

Cunoscutul prezentator TV Emanuel Isopescu a murit, după o lungă suferință. Vestea tristă a fost dată de bunul său prieten Emil Hossu-Longin.

Cunoscutul jurnalist Emil HosusuLongin a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, la aflarea veștii că mentorul său a murit.

Isopescu era dispărut din viața publică de aproape 10 ani, din cauza unor probleme de sănătate și „decizii proaste”, așa cum recunoștea în urmă cu câteva luni.

„E cel care mi-a deschis cariera de jurnalist în TVR, la Social, omul pe care îl știa oricine, în orice loc din România. M-a învățat multe, mi-a dat încredere și emisiuni. A fost un boier, un altruist, un ziarist excelent. Mi-a fost prieten, camarad și tovarăș de tenis de masă. Rămas bun, Șefule, mulțumesc frumos pentru tot!”, a scris Hossu-Longin.

Ioana Isopescu, fiica cunoscutului jurnalist, a transmis și ea un mesaj: „Contrapunct 3.08.1945-2.09.2020. Tătucă, rămas bun”.

Jurnalist de investigații, cu o bogată carieră în TV, la mai toate posturile de calibru, Emanuel Isopescu s-a retras din branșă în 2011.

A suferit atunci o operație complicată pe cord, care a durat nu mai puțin de 15 ore, chiar câteva în care a stat fără inimă

În 20 mai 2020, Isopescu făcea un apel disperat la români, pentru a-l ajuta să treacă peste greutăți. „Eu am crezut întotdeauna că F.B. este un for al schimburilor informaționale și al întrajutorării. Am ajuns la mâna voastră. Vârsta, bolile și propria-mi inconștiență m-au lăsat fără picioare.

De-abia reușesc să ajung la toaletă și niciodată nu știu dacă voi mai reuși să mă ridic de pe vas. Totul a pornit acum 2 ani cu un clostridium luat de la Fundeni și finalizat glorios cu o rectocolită care nu mă iartă o clipă. Fără supărare, am consultat mari somități ale domeniului dar starea de fapt e intactă”, a scris Isopescu.

Bărbatul își căuta inclusiv o femeie pe care să o plătească pentru a avea grijă de el, potrivit Kanal D: „Caut cu deznădajde o femeie care să aibă grijă nu de mine ci de interesele mele: fisc, Primărie, avocați, aprovizionare, liniștèa fiicei mele care confruntă cu” capacitatea” 2-3 ore pe zi combinate în orice fel de variante. Evident , nu am banii unui bătrân italian dar ne putem înțelege. Vă rog, ajutați-mă!​”.