A murit Dana, soția lui Iosif Rotariu. Care au fost ultimele cuvinte adresate fostului jucător al Stelei

Doliu în familia lui Iosif Rotariu. Dana, soția fostului mare fotbalist român, a murit duminică, 26 mai, la ora 04:00 dimineața, . Devastat de durere, fostul fotbalist de la Steaua a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale fostei sale soții.

A murit Dana, soția lui Iosif Rotariu. Care au fost ultimele cuvinte ale soției fostului fotbalist

Aflată în stare gravă încă de la începutul lunii mai, Dana Rotariu s-a stins din viață în dimineața de duminică, 26 mai. și-a dat ultima suflare în somn. Sâmbătă seară, înainte de culcare, Dana i-a spus soțului său să aibă grijă de copii.

„În somn a murit. Am dormit împreună și pe la 5 m-am trezit și era moartă. Aseară era foarte rău. Ultimele cuvinte ale ei au fost să am grijă de copii”, a declarat Iosif Rotariu, potrivit .

În vara anului trecut, medicii i-au extirpat două tumori la colon soției lui Iosif Rotariu, însă veștile au continuat să nu fie îmbucurătoare. Celulele canceroase s-au extins la plămâni, iar starea de sănătate a Danei ajunsese să fie destul de gravă.

Dana, soția fostului mare fotbalist Iosif Rotariu, a pierdut lupta cu cancerul

La începutul lunii mai, Iosif Rotariu a mărturisit că, deși a fost în Turcia cu soția sa pentru chimioterapie, cei doi au încercat tratamentul într-un spital din Timișoara. Medicii au venit cu un verdict crunt și au anunțat că soția lui Iosif Rotariu nu mai are mult de trăit.

„Soția este foarte rău. Acum este sub un puternic tratament medicamentos și este din ce în ce mai rău. Vedem cât o să mai fie, cât o să mai trăiască. Medicii mi-au zis că nu mai are multe zile de trăit.

A ajuns acum să cântărească 35 de kilograme. Lucurile merg din rău în mai rău. Are cancer în metastază și boala avansează foarte rapid. De Paște, am stat cu ea prin spitale, este rău. Nu mai are multe zile de trăit”, spunea Iosif Rotariu.

Dana Rotariu, o viață prin spitale

Dana Rotariu și-a dedicat întreaga viață copiilor săi. Kassandra, fetița adoptată de soții Rotariu, a suferit nu mai puțin de 50 de operații după ce a fost mutilată de bunică. De asemenea, Dana și Iosif Rotariu au mai adoptat un băiat pe nume Cristian, bolnav de diabet încă de la vârsta de 3 ani.

De asemenea, Dana și Iosif Rotariu o mai au împreună pe Romina, fiica cea mare, care în 2007 a fost internată la Centrul Medical din Buziaş, fiind bolnavă de diabet și un băiat pe nume Roberto.