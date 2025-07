A murit de ziua lui Mircea Lucescu! Ce destin: tragedie pentru marele antrenor, chiar în ziua în care a împlinit 80 ani!

Tragedie în familia lui Mircea Lucescu! Chiar marți, 29 iulie, în ziua în care a împlinit vârsta de 80 de ani, legendarul jucător și antrenor român a primit o veste extrem de tristă. Fratele lui Mircea Lucescu, Nelu, a murit la vârsta de 83 de ani.

ADVERTISEMENT

Nelu, fratele lui Mircea Lucescu, a murit chiar în ziua în care Luce a împlinit 80 ani

Mircea Lucescu, titanul fotbalului românesc, și-a sărbătorit cu mare fast la începutul acestei săptămâni aniversarea celor 80 de ani de viață. După ce a organizat o petrecere în aer liber la Crowne Plaza, actualmente selecționer al naționalei României, „Il Luce” a fost sărbătorit de „greii” fotbalului românesc la prestigiosul Athenee Palace din centrul Bucureștiului.

Doar că la finalul petrecerii de marți seară, Mircea Lucescu avea să primească o veste tulburătoare. Nelu, fratele mai mare al lui „Il Luce”, a murit la vârsta de 83 de ani. Nelu Lucescu era în suferință de mai mulți ani de zile și a pierdut lupta cu o boală necruțătoare marți, 29 iulie, chiar de ziua lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Înmormântarea va avea loc joi, 31 iulie, în București, unde, de altfel, Nelu Lucescu și-a petrecut ultimii ani din viață. Vestea a picat ca un șoc pentru Mircea Lucescu.

Cum a aflat Mircea Lucescu de moartea fratelui său

După ce luni seară a avut parte de o petrecere de pomină și marți seară, fix în ziua în care

ADVERTISEMENT

Evenimentul de lux a avut loc la Athenee Palace, unde și-au făcut apariția nume „grele” din fotbal și nu numai, precum Dan Șucu, Răzvan Burleanu sau Mircea Geoană. Petrecerea a fost organizată impecabil de .

ADVERTISEMENT

Deși majoritatea invitaților au luat la cunoștință de vestea tragică a morții fratelui lui Mircea Lucescu, legendarul antrenor a aflat abia după ora 23:00, după ce petrecerea s-a încheiat. Totul, pentru ca ziua lui „Il Luce” să nu devină una extrem de posomorâtă.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Mircea Lucescu a rămas șocat de vestea morții fratelui său. Selecționerul naționalei României a digerat cu greu ideea că în ziua în care a împlinit 80 de ani și în care s-a bucurat alături de cei dragi, fratele său s-a stins din viață, iar familia se pregătește de înmormântare.

Mircea Lucescu a provenit dintr-o familie săracă cu 5 frați: „Tata și mama erau prin sanatorii!”

Invitat special la emisiunea „Suflet de rapidist” de pe FANATIK.RO, Mircea Lucescu s-a destăinuit în fața fanilor. Cel mai titrat antrenor român .

Născut imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, Mircea Lucescu nu avea unde să locuiască alături de cei 5 frați și au fost nevoiți la un moment dat să trăiască într-o baracă.

„Eu am provenit dintr-o familie foarte săracă, eram cinci copii, dar eu am reușit să fac școală. Numai eu am făcut. Aveam sora care era foarte inteligentă și era cea mai mare. Mama era cu tata prin sanatorii după o sechelă la Cotul Donului în război. Și sora mai mare n-a mai putut. Când a terminat clasa a șaptea a trebuit să muncească.

Și pe mine a vrut să mă dea. Tata nu avea cum să mă mai țină la școală. Fratele mai mare era la Școala Profesională Tudor Vladimirescu să facă o meserie: sudor. Voiam să mă duc și eu acolo.

Dar am avut noroc că niște profesori au venit la tata acasă: ‘Lăsați-l să dea la liceu!’. Eram în Apărătorii Patriei. Pentru că au văzut în mine ambiția, dorința de a învăța, de a reuși”, a povestit Mircea Lucescu, la „Suflet de rapidist”.