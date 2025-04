A murit Dragoș Cristescu, legendarul fotograf al Playboy România. A avut o carieră de invidiat

Jurnalistul Inocențiu Voinea, cel care a anunțat dispariția lui Dragoș Cristescu, vorbește despre fostul fotograf la superlativ, despre un om cald, discret și dedicat artei sale. Dragoș Cristescu a lăsat o moștenire impresionantă în fotojurnalism, dar și în fotografia de teatru, modă, arhitectură și publicitate.

A murit Dragoș Cristescu, legendarul fotograf al Playboy România

”Tatăl său, Radu Cristescu, era un celebru fotoreporter al Agerpres, iar Dragoș s-a născut cu aparatele foto în casă”, a scris jurnalistul Inocențiu Voinea. Dragoș Cristescu și-a început cariera în 1986, la Agerpres și Scânteia. A lucrat după 1989 la Adevărul și timp de 15 ani a fost fotograful trustului Media Pro.

ADVERTISEMENT

”Dragoș Cristescu a plecat dintre noi azi, 18 aprilie. Drum bun…. , la Capela Bisericii Boteanu, unde la ora 18:00 va fi oficiată slujba de priveghere. Slujba de înmormântarea va avea loc mâine, 19 aprilie, la ora 11:00, la Biserica Boteanu, iar înmormântarea la ora 12:00, la Cimitirul Iancu Nou“, a anunțat familia sa.

Într-un interviu acordat Revistei de Traduceri Literare, Dragoș Cristescu dezvăluia ce l-a făcut să aleagă această carieră, cea a fotografiei. ” am ținut pentru prima dată în mână o cameră foto când aveam 14-15 ani. Timpul a trecut și, iată-mă, bucurându-mă de fiecare dată când fac o fotografie, însă pretențiile mele au crescut și cresc constant.

ADVERTISEMENT

Dragoș Cristescu a fost unul dintre cei mai importanți fotografi din România

Am abordat multe genuri ale fotografiei. De la cea jurnalistică, încă din 1986, Revoluția din 1989, ziarul Adevărul și mai apoi ziarul Ultimul Cuvânt. Sunt fondatorul nucleului de fotografi ai agenției Mediafax – Profoto. Colaborarea cu trustul Media Pro s-a concretizat in foarte multe fotografii pentru revistele ProTvMagazin, The One, Maxim, CSID, Promotor și Playboy, la a cărei aniversare de 100 de numere, semnătura mea se afla pe nu mai puțin de 71 de coperți și pictoriale principale”, rememora fotograful.

De-a lungul anilor, Dragoș Cristescu a colaborat cu vedete de top, când era la Playboy, precum Cristiana Răduță, Cosmina Păsărin, Anda Adam, Gina Pistol, Marinela Nițu, Gabriela Cristea, Oana Zăvoranu, Loredana Groza, Andreea Antonescu, Anamaria Ferencz, Nicoleta Luciu, Andreea Bănică, Roxana Tănase, Cătălina Toma, Loredana Chivu, Andreea Bălan și Lavinia Pârva.

ADVERTISEMENT

În urmă cu patru ani, Dragoș Cristescu și-a deschis un studio foto în Capitală și a adus în țară un nou concept pentru fotografia de eveniment. Practic, clienții lui Cristescu puteau alege să meargă în vacanță cu propriul fotograf profesionist după ei.