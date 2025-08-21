News

A murit după ce a ieșit la plimbare cu bicicleta. Marius a avut parte de un sfârșit tragic, în Spania. Familia cere ajutor să îl aducă acasă

Un român aflat la muncă în Spania a murit, în ziua sa liberă, în timp ce se plimba pe o bicicletă electrică.
Codrina Menţel
21.08.2025 | 20:43
A murit dupa ce a iesit la plimbare cu bicicleta Marius a avut parte de unsfarsittragic in Spania Familia cere ajutor sa il aduca acasa
A murit după ce a ieșit la plimbare cu bicicleta. Marius a avut parte de un sfârșit tragic, în Spania. Familia cere ajutor să îl aducă acasă.

Marius, un bărbat în vârstă de 36 de ani din Ploiești, a murit în urma unui accident. Acesta se afla în Spania, în ziua lui liberă. Pentru a se relaxa, a decis să iasă la plimbare pe o bicicletă electrică, însă nu s-a mai întors acasă. Trecătorii au dat alarma, însă, din nefericire, medicii nu l-au mai putut salva. Familia este îngenuncheată de durere.

Român mort în Spania, după ce a ieșit la o plimbare cu bicicleta electrică

Tragedia a avut loc duminică, 17 august, în localitatea Calatayud, provincia Zaragoza. Accidentul s-a produs pe teritoriul unei exploatații agricole, acolo unde Marius lucra, în apropierea zonei montane Sierra Vicor. Era ziua sa liberă, așa că a decis să iasă la o plimbare cu bicicleta electrică. Înainte de acest moment, el a fost la magazin să facă mai multe cumpărături, conform hoyaragon.es.

Într-un moment de neatenție, acesta s-a izbit de un stâlp. Marius era angajat la compania Frutas Lázaro, însă voia să se bucure de timpul său liber. Cu toate acestea, destinul a avut alte planuri. Bicicleta a prins viteză într-o zonă abruptă. Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul în vârstă de 36 de ani a murit pe loc, iar obiectele sale personale erau distruse.

Trecătorii l-au văzut pe acesta, așa că au sunat la numărul de urgență. La fața locului s-au prezentat echipaje medicale, voluntari ai Protecției Civile și Garda Civilă. Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Aragon. Oamenii legii nu exclud varianta unei probleme medicale care să fi dus la pierderea controlului bicicletei. În același timp, Garda Civilă va stabili și dacă a fost vorba despre o defecțiune la bicicletă.

Familia se chinuie să strângă banii necesari pentru repatriere

Tragedia i-a șocat pe colegii de muncă ai acestuia, dar și pe locuitorii din apropiere. Violeta Șulcu, mama lui Marius, a mărturisit că bărbatul era plecat de doi ani la muncă în Spania. Despre incident a aflat de la prietena fiului ei. Acum, rudele se chinuie să strângă banii necesari pentru repatriere. Au obținut doar 1.600 de euro din cei 5.100 de euro ceruți de firma care îl va readuce pe Marius în România.

Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

„Mi-a zis că a fost găsit mort. Plecase de doi ani la muncă, la o fermă, să câștige un ban. L-au găsit colegii după câteva ore și nimeni nu a mai putut face nimic. Acum mă îndrept spre Botoșani, locul de unde era tatăl lui, decedat și el. Avem acolo loc de veci, însă, nu am reușit să strângem decât 1600 de euro. Iată, au trecut cinci zile, iar noi nu îl putem aduce în țară fiindcă nu avem bani”, a declarat mama lui Marius, conform observatorulph.ro.

FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum...
Digisport.ro
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum arată doisprezece ani mai târziu
Lovitură teribilă pentru fosta secretară a lui Dumitru Buzatu. Cum i s-a micșorat...
Fanatik
Lovitură teribilă pentru fosta secretară a lui Dumitru Buzatu. Cum i s-a micșorat salariul de la CJ Vaslui cu 40%
Amenzi mai mari cu până la 50% pentru o categorie de șoferi. Pot...
Fanatik
Amenzi mai mari cu până la 50% pentru o categorie de șoferi. Pot scoate din buzunare până la 30.000 de lei
Mercenarii lui Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu, au scăpat de arest. Decizia...
Fanatik
Mercenarii lui Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu, au scăpat de arest. Decizia neașteptată a ÎCCJ
