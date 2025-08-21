A murit după ce a ieșit la plimbare cu bicicleta. Marius a avut parte de un sfârșit tragic, în Spania. Familia cere ajutor să îl aducă acasă

Marius, un bărbat în vârstă de 36 de ani din Ploiești, a murit în urma unui accident. Acesta se afla în Spania, în ziua lui liberă. Pentru a se relaxa, a decis să iasă la plimbare pe o bicicletă electrică, însă nu s-a mai întors acasă. Trecătorii au dat alarma, însă, din nefericire, medicii nu l-au mai putut salva. Familia este îngenuncheată de durere.

Român mort în Spania, după ce a ieșit la o plimbare cu bicicleta electrică

Tragedia a avut loc duminică, 17 august, în localitatea Calatayud, provincia Zaragoza. Accidentul s-a produs pe teritoriul unei exploatații agricole, acolo unde Marius lucra, în apropierea zonei montane Sierra Vicor. Era ziua sa liberă, așa că a decis să iasă la o plimbare cu bicicleta electrică. Înainte de acest moment, el a fost la magazin să facă mai multe cumpărături, conform

Într-un moment de neatenție, acesta . Marius era angajat la compania Frutas Lázaro, însă voia să se bucure de timpul său liber. Cu toate acestea, destinul a avut alte planuri. Bicicleta a prins viteză într-o zonă abruptă. Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul în vârstă de 36 de ani , iar obiectele sale personale erau distruse.

Trecătorii l-au văzut pe acesta, așa că au sunat la numărul de urgență. La fața locului s-au prezentat echipaje medicale, voluntari ai Protecției Civile și Garda Civilă. Din nefericire, nu s-a mai putut face nimic. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Aragon. Oamenii legii nu exclud varianta unei probleme medicale care să fi dus la pierderea controlului bicicletei. În același timp, Garda Civilă va stabili și dacă a fost vorba despre o defecțiune la bicicletă.

Familia se chinuie să strângă banii necesari pentru repatriere

Tragedia i-a șocat pe colegii de muncă ai acestuia, dar și pe locuitorii din apropiere. Violeta Șulcu, mama lui Marius, a mărturisit că bărbatul era plecat de doi ani la muncă în Spania. Despre incident a aflat de la prietena fiului ei. Acum, rudele se chinuie să strângă banii necesari pentru repatriere. Au obținut doar 1.600 de euro din cei 5.100 de euro ceruți de firma care îl va readuce pe Marius în România.

„Mi-a zis că a fost găsit mort. Plecase de doi ani la muncă, la o fermă, să câștige un ban. L-au găsit colegii după câteva ore și nimeni nu a mai putut face nimic. Acum mă îndrept spre Botoșani, locul de unde era tatăl lui, decedat și el. Avem acolo loc de veci, însă, nu am reușit să strângem decât 1600 de euro. Iată, au trecut cinci zile, iar noi nu îl putem aduce în țară fiindcă nu avem bani”, a declarat mama lui Marius, conform .