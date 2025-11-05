A murit Emeric Ienei, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București

Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani! Fostul mare jucător și antrenor român de fotbal s-a stins din viață în jurul orei 10:40 în această dimineață. Vestea dispariției lui ”nea Imi” îndoliază o țară întreagă.
Veste tristă în fotbalul românesc! Marele Emeric Ienei, antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 alături de Steaua, s-a stins la vârsta de 88 de ani. În ultimii ani din viață, Emeric Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate.
În ultimele zile din viață, Emeric Ienei a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Ca fotbalist, Emeric Ienei a evoluat pentru echipe, precum UTA Arad, Steaua București și Kayserispor, în Turcia.
Regretatul Emeric Ienei a fost artizanul celei mai mari performanțe din fotbalul românesc. În primăvara anului 1986, marele antrenor român a fost pe bancă la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni, antrenând fotbaliști de legendă, precum Duckadam, Lăcătuș sau Boloni.
Născut pe 22 martie 1937, la Agrișul Mic în județul Arad, Emeric Ienei a început fotbalul ca junior la Flamura Roșie. Tot la formația arădeană și-a făcut debutul și ca senior, în anul 1955, reușind să marcheze două goluri în 21 de partide.
În 1957 a fost transferat la Steaua București, club alături de care avea să realizeze cele mai mari performanțe. Mijlocaș defensiv sau fundaș central, Ienei a jucat 259 de meciuri în tricoul ”roș-albaștrilor” și a reușit 7 goluri. Cu Steaua a câștigat de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României.
După 12 ani petrecuți în Ghencea, Emeric Ienei a ales să plece la Kayserispor, acolo unde și-a încheiat cariera. A jucat pentru naționala U19 și pentru cea olimpică a României, iar la prima reprezentativă a afunat 6 selecții.
