A murit Emeric Ienei, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București

Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani! Fostul mare jucător și antrenor român de fotbal s-a stins din viață în jurul orei 10:40 în această dimineață. Vestea dispariției lui ”nea Imi” îndoliază o țară întreagă.

A murit Emeric Ienei

Veste tristă în fotbalul românesc! , antrenorul care a câștigat , s-a stins la vârsta de 88 de ani. În ultimii ani din viață, Emeric Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate.

În ultimele zile din viață, Emeric Ienei a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Ca fotbalist, Emeric Ienei a evoluat pentru echipe, precum UTA Arad, Steaua București și Kayserispor, în Turcia.

Regretatul Emeric Ienei a fost artizanul celei mai mari performanțe din fotbalul românesc. În primăvara anului 1986, marele antrenor român a fost pe bancă la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni, antrenând fotbaliști de legendă, precum Duckadam, Lăcătuș sau Boloni.

La ce echipe a jucat Emeric Ienei

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișul Mic în județul Arad, Emeric Ienei a început fotbalul ca junior la Flamura Roșie. Tot la formația arădeană și-a făcut debutul și ca senior, în anul 1955, reușind să marcheze două goluri în 21 de partide.

În 1957 a fost transferat la Steaua București, club alături de care avea să realizeze cele mai mari performanțe. Mijlocaș defensiv sau fundaș central, Ienei a jucat 259 de meciuri în tricoul ”roș-albaștrilor” și a reușit 7 goluri. Cu Steaua a câștigat de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României.

După 12 ani petrecuți în Ghencea, Emeric Ienei a ales să plece la Kayserispor, acolo unde și-a încheiat cariera. A jucat pentru naționala U19 și pentru cea olimpică a României, iar la prima reprezentativă a afunat 6 selecții.

