“A murit exact așa cum a visat”. Teo Trandafir, mărturisire tulburătoare despre Silviu Prigoană

Teo Trandafir a făcut primele declarații despre prietenul ei, Silviu Prigoană. Prezentatoarea s-a confesat și a povestit cât de multe a avut de învățat de la regretatul om de afaceri.

Teo Trandafir și Silviu Prigoană au discutat despre moarte

nu a lăsat pe nimeni indiferent. Persoanele care l-au cunoscut și care au lucrat cu el sunt profund îndurerate. Printre ele se numără și Teo Trandafir, una dintre prietenele regretatului afacerist.

Teo Trandafir a fost de-a dreptul devastată când a aflat că Silviu Prigoană s-a stins din viață. A fost o veste șoc pentru toată lumea. Prezentatoarea TV abia și-a găsit cuvintele pentru a vorbi despre prietenul ei, dar și despre legătura care i-a unit ani la rând.

În exclusivitate pentru , Teo Trandafir a povestit că Silviu Prigoană a fost un om special. Mai degrabă, un om care a ajutat-o să își schimbe percepția asupra vieții, dar și pe cea asupra morții.

”O veste… trăsnet aș spune, o veste care nu are voie să mă întristeze. Eu l-am cunoscut. Și nu bine, ci foarte bine. Am fost apropiați, am povestit mult, am petrecut mult. El m-a învățat să privesc moartea altfel, mi-a spus că de întâmplat, oricum se întâmplă. Important este cum se întâmplă.”, a spus prezentatoarea TV pentru sursa menționată.

Silviu Prigoană i-a spus prezentatoarei TV cum și-ar dori să moară

Fiind una dintre cele mai bune prietene ale lui Silviu Prigoană, nu este de mirare că regretatul afacerist i s-a confesat de multe ori. Așa se face că Teo Trandafir știa exact . Surprinzător sau nu, destinul i-a îndeplinit dorința.

”Voia să îl conducă pe ultimul drum copii, dar în niciun caz după o grea suferință. Voia să se întâmple subit, neașteptat, brusc. Și așa a fost. Silviu Prigoană a murit exact așa cum a visat, cum și-a dorit. În locul lui preferat, pentru că iubea restaurantele.”

În încheiere, Teo Trandafir a subliniat cât de important a fost Silviu Prigoană pentru ea. A fost o persoană specială cu care a creat o legătură foarte puternică și pe care nu o va uita niciodată.

”Voi fi exact așa cum știu sigur că el și-a dorit. Voi fi, în fața morții lui, acea Teo pe care el a apreciat-o, care îi înțelege trăirile, dorințele, spiritul. Acea Teo pe care a și cerut-o de nevastă la un moment dat. Silviu Prigoană a fost o lumină în viața mea!”, a mai spus Teo Trandafir pentru

Reamintim că Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie. Omul de afaceri se afla într-un restaurant din Bran, iar la un moment dat, i s-a făcut rău. Echipajul medical ajuns la fața locului a făcut tot posibilul pentru a-l salva, dar fără succes. Decesul lui a fost pronunțat oficial la ora 15:30.