Sport

A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo

Florin Marin a încetat din viață la vârsta de 72 de ani! Fostul fotbalist de la Rapid și Steaua, fost antrenor la Dinamo, se afla internat la ATI
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.09.2025 | 22:45
A murit Florin Marin fost fotbalist la Rapid si Steaua si fost antrenor la Dinamo
breaking news
A murit Florin Marin. Foto: colaj Fanatik

FANATIK a informat în cursul zilei de miercuri că starea de sănătate a lui Florin Marin era foarte gravă, el fiind internat la Terapie Intensivă de două săptămâni și ajungând să cântărească din cauza bolii doar 40 de kilograme.

ADVERTISEMENT

Florin Marin a murit la vârsta de 72 de ani

Din păcate, pe 18 septembrie, mai exact joi seară, s-a confirmat că fostul fotbalist și antrenor într-adevăr nu mai avea mult de trăit, iar deznodământul tragic s-a produs în cele din urmă.

Colegii lui Florin Marin din perioada petrecută la Steaua l-au vizitat la spital în ultimele clipe din viață. Cel poreclit „Flocea” nu și-a recunoscut foștii coechiperi decât după intervenția soției sale, Rodica.

ADVERTISEMENT

Cunoscut în trecut drept un „munte de om”, fostul fotbalist și antrenor ajunsese într-o stare deplorabilă, cântărind doar 40 de kilograme la o înălțime de 1,87 metri. Fostul fundaș central suferea de o formă avansată de demență și era internat în stare gravă la ATI, medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Boala a avansat extrem de rapid în ultimele luni, transformându-l complet pe Florin Marin.

Carieră impresionantă pentru „Flocea”

Ca fotbalist, Florin Marin a jucat 281 de meciuri în prima ligă din România, reușind să își treacă în palmares 3 trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979), tot cu formația din Ghencea.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă...
Digi24.ro
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”

În cariera sa de antrenor, care a durat nu mai puțin de 33 de ani, Florin Marin a trecut pe la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, Universitatea Craiova, Dinamo sau Astra Giurgiu. Acesta a fost și antrenor secund la naționala României, dar și selecționer al reprezentativei U21.

ADVERTISEMENT
Florin Marin a murit
Digisport.ro
Florin Marin a murit

Ultima aventură a lui „Flocea” în fotbal a fost la FC Voluntari. Pentru o scurtă perioadă de timp, Florin Marin a acceptat să revină în fotbal alături de Gigi Nețoiu la gruparea ilfoveană, unde oficial a avut funcția de director tehnic și de antrenor interimar pentru scurt timp, după plecarea lui Ovidiu Burcă la finalul anului 2024.

Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”....
Fanatik
Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”. De ce vrea, de fapt, demiterea cipriotului de la FCSB: „Râd ăștia de noi în toată Europa. Suntem primitivi”
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Manchester City – Napoli, Newcastle –...
Fanatik
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Manchester City – Napoli, Newcastle – Barcelona, dar și alte 2 meciuri se joacă acum. Frankfurt face legea acasă cu Galatasaray!
Decizie de ultim moment luată de Gigi Becali la FCSB! Anunțul făcut de...
Fanatik
Decizie de ultim moment luată de Gigi Becali la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de...
iamsport.ro
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de alții! Mi-a zis Gigi Becali să mă feresc de el că e nebun, se crede Agentul 007'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!