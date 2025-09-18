A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo

, el fiind internat la Terapie Intensivă de două săptămâni și ajungând să cântărească din cauza bolii doar 40 de kilograme.

ADVERTISEMENT

Florin Marin a murit la vârsta de 72 de ani

Din păcate, pe 18 septembrie, mai exact joi seară, s-a confirmat că într-adevăr nu mai avea mult de trăit, iar deznodământul tragic s-a produs în cele din urmă.

Colegii lui Florin Marin din perioada petrecută la Steaua l-au vizitat la spital în ultimele clipe din viață. Cel poreclit „Flocea” nu și-a recunoscut foștii coechiperi decât după intervenția soției sale, Rodica.

ADVERTISEMENT

Cunoscut în trecut drept un „munte de om”, fostul fotbalist și antrenor ajunsese într-o stare deplorabilă, cântărind doar 40 de kilograme la o înălțime de 1,87 metri. Fostul fundaș central suferea de o formă avansată de demență și era internat în stare gravă la ATI, medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Boala a avansat extrem de rapid în ultimele luni, transformându-l complet pe Florin Marin.

Carieră impresionantă pentru „Flocea”

Ca fotbalist, Florin Marin a jucat 281 de meciuri în prima ligă din România, reușind să își treacă în palmares 3 trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979), tot cu formația din Ghencea.

ADVERTISEMENT

În cariera sa de antrenor, care a durat nu mai puțin de 33 de ani, Florin Marin a trecut pe la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, Universitatea Craiova, Dinamo sau Astra Giurgiu. Acesta a fost și antrenor secund la naționala României, dar și selecționer al reprezentativei U21.

ADVERTISEMENT

Ultima aventură a lui „Flocea” în fotbal a fost la FC Voluntari. Pentru o scurtă perioadă de timp, Florin Marin , unde oficial a avut funcția de director tehnic și de antrenor interimar pentru scurt timp, după plecarea lui Ovidiu Burcă la finalul anului 2024.