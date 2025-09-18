A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo

FANATIK a informat în cursul zilei de miercuri că starea de sănătate a lui Florin Marin era foarte gravă, el fiind internat la Terapie Intensivă de două săptămâni și ajungând să cântărească din cauza bolii doar 40 de kilograme.
Din păcate, pe 18 septembrie, mai exact joi seară, s-a confirmat că fostul fotbalist și antrenor într-adevăr nu mai avea mult de trăit, iar deznodământul tragic s-a produs în cele din urmă.
Colegii lui Florin Marin din perioada petrecută la Steaua l-au vizitat la spital în ultimele clipe din viață. Cel poreclit „Flocea” nu și-a recunoscut foștii coechiperi decât după intervenția soției sale, Rodica.
Cunoscut în trecut drept un „munte de om”, fostul fotbalist și antrenor ajunsese într-o stare deplorabilă, cântărind doar 40 de kilograme la o înălțime de 1,87 metri. Fostul fundaș central suferea de o formă avansată de demență și era internat în stare gravă la ATI, medicii fiind rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Boala a avansat extrem de rapid în ultimele luni, transformându-l complet pe Florin Marin.
Ca fotbalist, Florin Marin a jucat 281 de meciuri în prima ligă din România, reușind să își treacă în palmares 3 trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979), tot cu formația din Ghencea.
În cariera sa de antrenor, care a durat nu mai puțin de 33 de ani, Florin Marin a trecut pe la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, Universitatea Craiova, Dinamo sau Astra Giurgiu. Acesta a fost și antrenor secund la naționala României, dar și selecționer al reprezentativei U21.
Ultima aventură a lui „Flocea” în fotbal a fost la FC Voluntari. Pentru o scurtă perioadă de timp, Florin Marin a acceptat să revină în fotbal alături de Gigi Nețoiu la gruparea ilfoveană, unde oficial a avut funcția de director tehnic și de antrenor interimar pentru scurt timp, după plecarea lui Ovidiu Burcă la finalul anului 2024.