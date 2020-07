A murit fosta iubită a Roxanei Vancea! Se bănuiește că s-ar fi sinucis. Care ar fi motivul

Săptămâna a început cum nu se putea mai rău pentru Roxana Vancea și întreaga lume a showbiz-ului românesc, întrucât s-a stins din viață una dintre cele mai frumoase antrenoare de fitness și femeia alături de care fosta asistentă TV a avut curajul să-și declare public bisexualitatea.

Vestea a căzut ca un șoc pentru apropiații frumoasei brunete cu ochi albaștri, în condițiile în care, potrivit wowbiz.ro, aceasta se stabilise de curând peste hotare și părea să fie fericită până peste poate cu noua sa viață. Mai mult decât atât, în urmă cu doar două săptămâni s-ar fi logodit cu bărbatul alături de care trăia o frumoasă poveste de dragoste și nimic nu părea să anunțe o asemenea tragedie.

De altfel, îl iubea atât de mult încât nu a stat deloc pe gânduri când acesta i-a propus să se mute împreună, chiar dacă a fost nevoită să lase în urmă familia și prietenii din România. Înmărmuriți de durere, cu toții citesc ultimul mesaj publicat pe rețelele de socializare și încă nu le vine să creadă că sportiva nu mai este în viață.

Veste șoc pentru Roxana Vancea. Fosta sa iubită a murit. Apropiații susțin că s-a sinucis

„Afișezi ce dorești pe fb Sau insta, dar vorbește puțin că faci praf când nu știi de la ce adresa chemi taxiul dimineață! No hate! It all about love!”, a scris fosta iubită a Roxanei Vancea pe contul său de Instagram cu doar câteva ore înainte de tragedie.

Imediat ce au aflat tragica veste, prietenii virtuali au transmis nenumărate mesaje de condoleanțe, multe dintre ele sugerând chiar că bruneta și-ar fi pus capăt zilelor. Nimeni nu știe cu exactitate, însă, motivul acestui gest necugetat. Există, însă, zvonuri conform cărora aceasta ar fi fost într-o depresie cauzată de o sarcină pierdută.

„Îmi pare nespus de rău pentru sufletul tău și al copilului care nu a fost să fie, am avut niște bănuieli , am simțit, îmi pare rău că nu am insistat să încerc să te salvez”, „Dumnezeu să te ierte… ai dus multe lupte în sufletul tău… sper să îți găsești liniștea acolo unde ai ales să pleci!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

„Mult, mult prea devreme. Doar D zeu știe ce era în sufletul tău! Drum lin!”, „Când viață te străpunge și ești slab fără nicio putere ai cele mai rele gânduri, răul te domină și te duce pe cai greșite, tu dragă mea prietenă ai fost atât de puternică… iar în cele mai slabe momente ale tale ai cedat…..Mă rog pentru tine că Dumnezeu să te primească în casă lui și dacă în viață asta nu ai avut parte de fericirea și iubirea pe care ti ai dorit-o acolo îți doresc să îți găsești liniștea și să te odihnești în pace! Dumnezeu să te ierte!”, au mai scris aceștia.

Roxana Vancea: „Îmi plac femeile”

Văzută de mulți drept cea mai frumoasă reprezentantă a showbiz-ului românesc, Roxana Vancea a frânt inimile tuturor admiratorilor când a anunțat, acum doi ani, că este bisexuală. Ba chiar afirma cu sinceritate că nu se mai poate despărți de antrenoarea de fitness.

„Îmi plac şi femeile. Mai mult femeile, sunt mai interesante E iubita mea“, spunea mai mereu bruneta când era întrebată dacă iubeşte şi este iubită la rândul ei. Între timp, s-a căsătorit, a devenit mama unui băiețel, iar această relație a rămas undeva în trecut.