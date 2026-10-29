Sport

A murit fostul coleg de bancă al lui Helmuth Duckadam!

Cristian Măciucă
29.10.2026 | 17:30
A murit fostul coleg de banca al lui Helmuth Duckadam
A murit fostul coleg de bancă al lui Helmuth Duckadam! FOTO: Fanatik
Fotbalul românesc e în doliu. Fostul coleg de bancă al legendarului Helmuth Duckadam, om care a activat la clubul care a crescut mai mulți fotbaliști importanți ai României, s-a stins din viață la 67 de ani
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Jozsef Meszar, fratele lui Alexandru Meszar, șeful celor de la UTA Arad, a murit la vârsta de 67 de ani. Acesta a fost coleg de bancă în copilărie cu „Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam, și a activat la clubul care a crescut mai mulți fotbaliști importanți ai României.

Jozsef Meszar, fostul coleg de bancă al lui Helmuth Duckadam, a murit la 67 de ani

Doliu în fotbalul din Arad, după moartea fulgerătoare a lui Jozsef Meszar. Fratele mai mare al lui Alexandru Meszar, boss-ul celor de la UTA, a încetat din viață, miercuri, 28 octombrie, la vârsta de 67 de ani.

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Cunoscut de apropiați drept „Ioji”, Jozsef Meszar era o prezență familiară în lumea fotbalului din Arad. Acesta se ocupa de activitățile administrative de la Atletico Arad, unul dintre cluburile de juniori care au oferit de-a lungul anilor numeroși jucători fotbalului românesc.

Un detaliu mai puțin cunoscut din viața lui Jozsef Meszar este legătura pe care acesta a avut-o cu Helmuth Duckadam. Cei doi au împărțit aceeași bancă în anii de școală, la Arad, cu mult înainte ca fostul portar să devină unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României și să intre în Cartea Recordurilor după cele 4 penalty-uri apărate în finala Cupei Campionilor Europeni, pe care Steaua a câștigat-o în fața Barcelonei.

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„Eroul de la Sevilla” s-a stins și el din viață, pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Spre deosebire de Duckadam, Jozsef Meszar nu a urmat o carieră în fotbalul profesionist, dar a rămas apropiat de „sportul rege”. „Ioji” l-a sprijinit mereu pe fratele său mai mic, Alexandru Meszar, atât în activitatea de la Atletico Arad, cât și în cea de la UTA Arad.

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Fratele lui Alexandru Meszar a lucrat la Atletico Arad, clubul care i-a format pe Man, Oaidă și Țucudean

Jozsef Meszar a fost implicat în activitatea administrativă a clubului Atletico Arad, recunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea fotbalului juvenil. Conform sportarad.ro, marți, 27 octombrie, cu doar o zi înaintea decesului, fratele lui Alexandru Meszar s-a aflat la terenul FZ, acolo unde se pregătesc juniorii academiei.

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Dennis Man, Răzvan Oaidă și Adrian Petre sunt trei dintre fotbaliștii crescuți la Atletico Arad. Pe lista jucătorilor care au trecut prin academia clubului situat pe malurile râului Mureș, se mai regăsesc George Țucudean, Cristian Bălgrădean, Cristian Costin și Albert Stahl.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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