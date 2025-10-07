A murit fostul conducător de fotbal de la Craiova! O nouă pierdere pentru sportul românesc

Ștefan Zofei, fost conducător de fotbal din Craiova, a plecat dintre noi la vârsta de 72 de ani. Acesta a activat ca președinte la fosta prim-divizionară Electroputere Craiova, cunoscută mai apoi și ca Extensiv.

A murit fostul conducător de fotbal de la Craiova

Ștefan Zofei a plecat dintre noi marți, 7 octombrie, la vârsta de 72 de ani. „Ştefan Zofei, fost conducător la echipele Electroputere Craiova și Extensiv Craiova, a încetat astăzi la vârsta de 72 de ani.

Trupul neînsuflețit a fost depus în această seară la capela bisericii din Valea Roșie, iar înmormântarea va avea loc joi, la cimitirul Ungureni”, au transmis cei de la .

2025 – an cumplit pentru fotbalul craiovean

2025 se dovedește a fi un an teribil pentru fotbalul craiovean, care s-a despărțit de mai multe personalități importante. În februarie, .

În luna mai a sosit o altă veste cumplită: . Pe 10 iunie , care a jucat la Universitatea Craiova în perioada 1984-1991.

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, .