A murit fostul soț al artistei Monica Anghel. Medicul Andrei Carandino s-a stins din viața la 61 de ani

A murit fostul soț al artistei Monica Anghel, medicul Andrei Carandino. Acesta avea doar 61 de ani și era un cunoscut medic estetician la un spital din București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Carandino și Monica Anghel au fost căsătoriți timp de 11 ani. Fostul soț al artistei era specialist în chirurgie plastică-microchirurgie reconstructive, dar și dooctor în știinte medicale.

„Cunoscutul doctor Andrei Carandino, șeful Secției de Chirurgie Plastică a Spitalului Bagdasar Arsenie a plecat în Împărăția Cerurilor! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a scris jurnalista Roxana Dima pe pagina sa de socializare, conform Cancan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul soț al artistei Monica Anghel, medicul Andrei Carandino, s-a stins din viață la 61 de ani. Au fost căsătoriți 11 ani

După divorț, relația dintre artistă și Andrei a rămas una bună. Monica Anghel a continuat să apeleze la el când a avut nevoia unor intervenții estetice. Mai mult, Monica Anghel s-a împrietenit și cu femeia alături de care și-a refăcut viața primul ei soț.

„Am fost la Andrei și Ingrid Carandino, care-mi sunt foarte buni prieteni, sunt medici esteticieni și am încredere deplină în ei. Am și cumpărat o fiolă de botox și Andrei s-a uitat la mine și mi-a zis să mă încrunt, am făcut în toate felurile, după care mi-a zis să plec, că nu-mi trebuie așa ceva.

ADVERTISEMENT

O să vedem. Dacă, la un moment dat, o să mi se năzare să fac lucrul ăsta, o să-l fac”, dezvăluia artista în urmă cu câțiva ani.

A murit medicul Andrei Carandino, fostul soț al Monicăi Anghel

Pe site-ul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” se arată că medicul primar Andrei Carantino era specialist în chirurgie plastica-microchirurgie reconstructive, Doctor în știinte medicale, Master Managementul Serviciilor de Sănătate. Dr. Andrei Carantino era născut pe 5 martie 1960 și abia împlinise 61 de ani, conform Retetesivedete.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Monica Anghel și doctorul Andrei Carandino au avut o relație lungă. Aceștia au divorțat în 2005, după o căsnicie care a durat 11 ani.