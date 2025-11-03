A murit încă o legendă a Stelei! Reacții sfâșietoare ale foștilor colegi: „Nu se poate! Am vorbit acum o săptămână!”

ADVERTISEMENT

Costică Zamfir, fostul mare fotbalist al Stelei, a murit la 74 de ani. Mijlocașul stânga poreclit „Talanul” a fost internat de câteva ori în spital și avea mai multe probleme de sănătate. FANATIK dezvăluie cauza morții.

Încă un fost mare fotbalist al Stelei a decedat la doar 3 săptămâni după Florin Marin

Costică Zamfir se confrunta cu diferite probleme de sănătate. A suferit o operație la aortă, a avut și o tromboză la picior, precum și alte probleme la vezica urinară. Acesta avea și dificultăți mari de vorbire și în cele din urmă a pierdut lupta cu boală, deși starea lui părea inițial că se îmbunătățise.

FANATIK a scris încă de pe 18 septembrie despre problemele de sănătate ale legendei Stelei, care se afla internată la Spitalul Militar din Capitală. Trupul lui Costică Zamfir va fi depus la capela bisericii Răzoare începând de marți, 4 noiembrie, iar înmormântarea va avea loc pe 5 noiembrie, la Cimitirul Calvin din Calea Giulești.

Iosif Vigu, unul dintre cei mai apropiați colegi ai lui Costică Zamfir, a aflat de moartea sa chiar de la reporterii Fanatik

Iosif Vigu a fost extrem de tulburat la aflare veștii: „Lasă-mă dracu! Am vorbit cu el acum o săptămână. Am mai ținut legătura. Era la spital și era răgușit. Nu prea înțelegeam ce zice și îi ziceam să mi-o dea pe soția lui, pe Tanța. Nu voia tot niciodată.

Am o amintire frumoasă cu Costică de la el de la Videle, când ne-a cântat Fărămiță Lambru. Ne-a încântat la el acasă toată noaptea. Ce om a fost Costică Zamfir. Să îi fie țărâna ușoară! M-ai dat peste cap, numai simt nimic! Extraordinar… De-asta nu mai răspundea de 3 zile. Am vorbit acum o săptămână.

Tot se plimba prin cimitir și se enerva că Ștefan Onisie, tatăl lui Ienei, mormântul lui era în mizerie. Îi plăcea să meargă. Și eu mă mai duc. Doamne, Costică. S-a născut pe 14 mai. Eram Taur amândoi. Hai că nu mai îmi revin… Gata, m-ai terminat acum! Nu voia să spună ce are. Își mai revenise, venise acasă și începuse să se mai plimbe.

Ce să mai, multe amintiri… Am avut multe chestii cu el. Dragul de el… Ne-am dus odată la mine la țară, la Peliș în județul Oradea la pomana porcului. Costică al meu a intârziat. A coborât cu o stație mai devreme cu trenul personal. Erau toți colegii acolo cu neveste, au curățat tot porcul de șorici.

Iosif Vigu vorbește despre calitățile extraordinare ale lui Costică Zamfir

Aveam peste câteva luni meci cu Ungaria și am jucat un amical cu țăranii ăia de acolo. Noi în civil îmbrăcat, ăia cu ghete, echipament. Le-a încurcat picioarele la toți Costică Zamfir! Era comună de maghiari. I-a driblat de i-a spart în două.

Apoi am jucat un amical la Casablanca împotriva Cehoslovaciei, care câștigase Campionatul European cu golul ala al lui Panenka. Costică Zamfir avea un dribling extraordinar și l-a făcut avion pe Pivarnik. Era foarte receptiv. Eu fiind fundaș stânga mă înțelegeam foarte bine cu el.

Când aveam mingea pe picior stâng i-o dădeam la picior și venea la un-doi. Când o aveam pe dreptul, dădeam lung peste fundaș pentru că avea mare viteză de deplasare și era sincronizare totală. Aveam niște scheme foarte clare. Costică a fost de o istețime extraordinară. Din păcate în 2-3 s-a terminat cu el la Steaua. O extremă extraordinară.

Îmi aduc aminte când am jucat la Barcelona, am avut escală la Paris vreo 76 de ore. Ne-am dus amândoi în centru către punctul de întâlnire să plecăm la aeroport. Ne-am rătăcit și am luat un taxi deși nu aveam niciun ban. Ne-a plătit Valentin Stănescu taxiul”.

Marcel Răducanu, dezvăluiri despre Costică Zamfir

: „Dumnezeu ne ia ușor pe fiecare. Dimineață am aflat și am rămas blocat. E incredibil, acum 3 săptămâni a murit Florin Marin. Doamne ferește! Nu mai răspundea la telefon, nu putea să mai vorbească. Aoleu! Abia ieri m-am întors în Germania de la Timișoara, dacă nu plecam veneam la înmormântare. O să mă duc să îi aprind o lumânare în ianuarie când vin în România.

Era un om mare fotbalist. Îmi aduc aminte un meci Spania pe Ghencea când au schimbat doi fundași dreapta. L-a făcut avion pe Camacho și pe încă unul. Dar era destul de singur, liniștit, nu prea se băga la remi sau la chestii de astea. Era foarte reținut, dar pe teren se dezlănțuia.

L-am invitat și la masă de vreo 2-3 ori și apoi ne refuza mai tot timpul. Nu aveai pe partea stângă jucător mai bun ca el. Era extraordinar și a venit la Steaua pe la 25-26 de ani. Așa se înțelegea cu toți bine. Îmi pare foarte rău. E nasol când mai pleacă dintre noi cineva. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”.

Cine a fost Costică Zamfir

și a reușit 21 de goluri în 107 meciuri, fiind considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști români, comparat chiar și cu Gică Hagi. La echipa națională a României a reușit un gol în 12 meciuri.

De-a lungul carierei a mai evoluat la Petrolul Ploiești, de unde s-a transferat la Steaua în 1975, Progresul București, FCM Galați, Metalurgistul Cugir, Dacia Pitești, Chimia Turnu Măgurele, Urbis București, Laromet București, Inter Vaslui, Petrolul Roata de Jos și la Videle.

A cucerit cu Steaua două titluri de campion (1976 și 1978) și două Cupe ale României (1976 și 1979). A jucat cu România în preliminariile Campionatului European din 1976 și Cupa Mondială din 1978, precum și în victoria cu 5-1 împotriva Olandei în calificările pentru Jocurile Olimpice din 1976.