A murit Joe Ruby, creator al serialului animat Scooby-Doo

Joe Ruby, creator al serialului animat Scooby-Doo, a murit la 87 de ani în casa lui din Los Angeles, iar anunțul a fost făcut de către unul dintre nepoții regizorului.

Producătorul de televiziune a fost unul dintre cei mai apreciați din breaslă pentru producțiile lansate, în special pentru serialul animat Scooby-Doo, care a avut un succes fulminant la nivel global.

Pentru munca depusă de-a lungul anilor, Joe Ruby a fost nominalizat de patru ori la premiile Daytime Emmy.

Moartea regizorului de film și animație a survenit pe 26 august, iar alături a avut familia și persoanele dragi. Vestea a căzut ca un trăsnet pe admiratorii producătorului, în special pentru cei care erau înnebuniți pentru serialul Scooby-Doo.

Istoria serialului este una simplă, pentru el și Ken Spears s-au întâlnit în 1969, în compania Hanna-Barbera, când au creat și celebrul serial Scooby-Doo, Where Are You, care a apărut pentru prima dată șa CBS în septembrie. Joe Ruby era scenarist al companiei.

Astfel, patru din primele 25 de episoade ale serialului au fost scrise și editate de către producătorul de televiziune.

