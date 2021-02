A murit la numai 37 de ani după ce a făcut infarct la volan. Trei mașini au fost avariate

Un șofer din Timișoara, de doar 37 de ani, a murit în urma unui infarct suferit în timp ce conducea. Mașina în care se afla a intrat cu viteză într-o intersecție și alte două autorurisme au fost avariate.

Bărbatul de 37 de ani, aflat în stare de inconștiență a rămas cu piciorul pe pedala de accelerație și a lovit din spate o altă mașină. Acesta a fost proiectată într-un autoturism care vedea din sens opus, iar respectivul a zburat în gardul unui cimitir.

Două persoane au fost transportate la spital. Șoferul care a provocat accidendul nu a răspuns manevreler de resuscitare.

Accidentul a fost unul puternic, iar autoturismele grav avariate. Una dintre ele a luat foc, iar alta a dărâmat gardul unui cimitir aflat în proximitate. Șoferul care a provocat accidentul a murit. O altă persoană, tot de 37 de ani, a ajuns la spital.

La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje de medicale, dar și de poliție și pompieri. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

„Un barbat a condus pe Calea Aradului dinspre Piata Consiliul Europei inspre strada Miresei, iar in apropierea intersectiei cu strada Mitropolit Vasile Lazarescu a intrat in coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, fiind proiectat pe sensul opus de mers unde a lovit un alt autoturism. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat intr-un gard.

„Au rezultat doua victime care au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa”, a transmis IPJ Timis, potrivit Opinia Timișoarei.

Unul dintre oamenii implicați au declarat că s-au auzit două bubuituri puternice: „Am intrat în intersecție și am auzit două bubuituri puternice. Am fost lovit din spate, eu nu am știut ce s-a întâmplat”

Martorii au mai adăugat că șoferul vinovat a intrat in intersecție cu peste 100km/h, iar impactul cu prima mașină a fost unul extrem de violent. Acesta era în stare de inconștiență în momentul în care polițiștii au sosit la fața locului.

