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A murit legenda alpinismului mondial. Nirmal Purja, omul care a cucerit cele mai înalte 14 vârfuri ale lumii în timp record

Celebrul alpinist nepalez Nirmal Purja a murit la doar 43 de ani după ce a fost surprins de o avalanșă în timpul unei expediții pe Broad Peak (8.047 m) în nordul Pakistanului.
Flaviu Popa
01.08.2026 | 18:45
A murit legenda alpinismului mondial Nirmal Purja omul care a cucerit cele mai inalte 14 varfuri ale lumii in timp record
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A murit celebrul alpinist nepalez Nirmal Purja
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Vestea morții lui Nirmal Purja a fost confirmată de compania Elite Expedition, la câteva zile de la deces. „Cu o imensă tristețe confirmăm că Nirmal Purja și-a pierdut tragic viața în urma avalanșei produse pe Broad Peak (8.047 m). De asemenea, am primit confirmarea că și alți membri ai expediției, din păcate, nu au supraviețuit”, a transmis Elite Expedition, compania pe care o conducea Purja.

Nirmal Purja, cunoscutul alpinist nepalez, a murit după o avalanșă în Pakistan

Nirmal Purja făcea parte dintr-un grup de zece alpiniști, toți dispăruți după această avalanșă. Moartea alpinistului a fost deplânsă inclusiv de premierul Nepalului, Balendra Shan. „Povestea curajului și dedicării lor va continua să ne inspire”, a scris acesta pe rețelele sociale, potrivit L’Equipe.

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Nirmal Purja a intrat în istorie în 2019 atunci când a reușit să cucerească toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume în doar 6 luni și 6 zile, practic un record mondial. Performanța a fost depășită doar în 2023, de norvegianca Kristin Harila. Performanța lui Purja nu a trecut neobservată, Netflix realizând documentarul „14 Peaks: Nothing Is Impossible” în 2021.

Într-un ultim mesaj transmis de alpinist pe contul său oficial de X, Purja anunța că era aproape să devină primul om din lume care urcă de două ori toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri fără oxigen suplimentar. Din păcate, aventura lui Purja s-a încheiat brusc pe Broad Peak din Pakistan.

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Purja a inspirat zeci de mii de oameni după apariția unui documentar pe Netflix în 2021

După apariția documentarului de pe Netflix în 2021, Purja a reușit să inspire zeci de mii de oameni, iar mișcarea sa Project Possible a devenit un fenomen internațional. Nepalezul este, totodată, primul alpinist din istorie care a reușit ascensiunea pe timp de iarnă a muntelui K2, unul dintre cei mai periculoși munți din lume.

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De asemenea, a stabilit recordul pentru cea mai rapidă ascensiune consecutivă a Makalu, Lhotse și Everest în doar 48 de ore. În 2025, Purja stabilea un nou record mondial, ajungând la 50 de ascensiuni reușite ale unor vârfuri de peste 8.000 de metri, mai multe decât orice alt alpinist din istoria lumii.

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Înainte de a ajunge alpinist, Purja a servit timp de 16 ani în armata britanică, inclusiv în trupele speciale Special Boat Service. În 2018, nepalezul a fost decorat cu titlul MBE (Member of the Order of the British Empire) pentru contribuțiile sale în lumea alpinismului.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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