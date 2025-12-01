A murit legenda fotbalului din Ucraina! Cine a fost Volodymyr Muntyan

ADVERTISEMENT

Fotbalul internațional a suferit o altă pierdere ireparabilă. Pe 1 decembrie, la vârsta de 80 de ani, legendarul jucător al echipei Dinamo Kiev, Volodymyr Muntyan, a încetat din viață după o luptă teribilă cu boala.

Cine a fost Volodymyr Muntyan. Ce trofee a cucerit

Pentru Dinamo Kiev a evoluat în perioada 1965 – 1977 ca mijlocaș. A jucat 302 meciuri pentru echipa Kiev, marcând 57 de goluri. Împreună cu alb-albaștrii, a devenit campion al URSS de șapte ori, a câștigat Cupa Națională de două ori și, de asemenea, a câștigat Cupa Cupelor și Supercupa Europei în 1975. Și-a încheiat cariera de jucător la SKA Kiev.

În 1969, a fost recunoscut drept cel mai bun jucător al Uniunii Sovietice. A marcat 7 goluri în 49 de meciuri pentru echipa națională a URSS.

Ce echipe a antrenat de-a lungul carierei

În 1980, a început să antreneze la SKA. În Ucraina, a pregătit echipe precum Cherkasy, Tavria, Obolon, Kryvbas, Vorskla, Dinamo. A fost, de asemenea, selecționer la echipa națională de tineret și interimar al primei reprezentative.

În străinătate, a lucrat cu echipa națională a Guineei (sub conducerea sa, africanii au ajuns în finala Cupei Africii pe Națiuni din 1998) și cu Alania, din Rusia.

Muntyan a fost președintele Comitetului Echipelor Naționale al Federației de Fotbal din Ucraina. În aprilie 2007, a devenit președintele al Asociației Veteranilor de Fotbal din Ucraina.

Când a ajuns la Dinamo Kiev, unde a fost o legendă

Muntyan a fost fiul unui veteran al Armatei Roșii care a luptat în Războiul de Iarnă (Războiul Sovieto-Finlandez), pe Frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial și în Războiul Sovieto-Japonez. Tatăl său era de fapt din Moldova, iar mama era rusoaică din regiunea Voronej.

Muntyan a venit la la vârsta de 15 ani, când antrenorul principal al echipei era Viktor Maslov. Deși cântărea doar 60 kg și avea doar 170 cm înălțime, a fost încurajat să joace.

Este singurul jucător în afară de Oleg Blokhin (coechipierul său în anii 1970) care a câștigat șapte campionate sovietice. Fratele său, Viktor Muntyan, este, la rândul lui, un fost jucător de fotbal.

În timpul școlii, era interesat de mai multe tipuri de sporturi, cum ar fi voleiul, baschetul, schiul și patinajul pe gheață.

Amintim că, în noiembrie, după ce fostul mijlocaș Andriy Polunin a murit la vârsta de 54 de ani.