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O nouă tragedie în fotbalul românesc. , Dudu Georgescu, a fost găsit mort în propria casă, în Canada.

A murit Dudu Georgescu

, în casa unui prieten. „Săracul Dudu, a murit, săracul… L-au găsit mort în casă. Dudu era în chirie la el în apartament, la prietenul meu”, confirmă Gheorghe Turda pentru .

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Fostul atacant locuia de mai mulți ani în Canada. A avut o scurtă perioadă în care se alăturase proiectului lui Ionuț Negoiță la Dinamo, însă lucrurile nu au funcționat bine și a luat decizia de a pleca din nou în străinătate.

„Gheata de Aur” a Europei

Dudu Georgescu a fost unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria fotbalului românesc. Și-a început cariera la Progresul și a debutat în prima ligă la 18 ani și 9 luni, în 1969.

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A fost „Gheata de Aur” a Europei în 1975 și 1977, cel mai bun marcator al Europei. În 1977 a fost pe locul 9 în cursa pentru Balonul de Aur.

În 1973, Valentin Stănescu i-a oferit lui Dudu Georgescu debutul la echipa națională. Sub tricolor, a marcat 21 de goluri în 40 de meciuri. Pe prima scenă a mai jucat la SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.

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Fostul mare atacant a avut și o scurtă perioadă de antrenorat. În 1989, a devenit secund la CSM Reșita, apoi le-a pregătit pe Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Corvinul Hunedoara, CSM Reșița, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași, Al Najma (Arabia Saudită).

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