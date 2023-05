A murit Martin Amis, unul dintre cei mai apreciați romancieri britanici. Bărbatul avea 73 de ani

A murit Martin Amis. Anunțul a fost făcut de premiul literar Booker Prize, iar ulterior confirmat de soția acestuia. Celebrul romancier britanic s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, în locuința sa din Florida.

A murit Martin Amis

În ceea ce privește cauza morții, Isabel Fonseca autoarea romanelor “Money, Money” şi “London Fields” și totodată soția lui Martin Amis a dat câteva detalii în acest sens. Potrivit acesteia, romancierul a murit de cancer esofagian, arată .

ADVERTISEMENT

Booker Prize îl numește pe Martin Amis unul dintre cei mai apreciați autori din ultimele 5 decenii. “A fost unul dintre cei mai apreciaţi şi comentaţi autori din ultimii 50 de ani.”, a afirmat instituţia prestigiosului premiu literar britanic.

Menționăm faptul că moartea celebrului romancier britanic a venit într-un moment important. Acesta s-a stins din viață chiar a fost prezentat un film inspirat din cartea acestuia. Este vorba despre “The Zone of Interest”, Zona de interes din 2014.

ADVERTISEMENT

Pelicula a fost regizată de Jonathan Glazer și de altfel poartă același nume. În ceea ce privește povestea, romanul arată experiența unui ofițer nazist care ajunge să se îndrăgostească de soția comandatului din lagărul de exterminare.

Fundalul este, de fapt, , iar pelicula generează cu adevărat mari emoții. Referitor la numele cărții, în realitate ”zona de interes” era un termen folosit de naziști. Aceea era zona de 40 de kilometri pătraţi din jurul lagărului de concentrare de la Auschwitz.

ADVERTISEMENT

Cele mai importante opere ale celebrului romancier

Deși a murit în Statele Unite, Martin Amis s-a născut în Țara Galilor. Iar numele lui va rămâne mereu apreciat în Marea Britanie. Avea un stil ”întunecat și usturător”, scrie presa de peste hotare, atunci când vine vorba de operele sale.

De asemenea, de-a lungul carierei sale, acesta a reușit să redefinească literatura britanică de funcțiune în perioada anilor 1980-1990. Iar munca sa a fost răsplătită cu premii pe măsură.

ADVERTISEMENT

Celebrul romancier britanic a fost nominalizat de două ori la Booker Prize în 1991 pentru “Time’s Arrow” şi în 2003 pentru “Yellow Dog”. De asemenea, o autobiografie publicată în anul 2000 avea să atragă un val de aprecieri din partea criticilor.

ADVERTISEMENT

Printre cele mai apreciate scrieri ale sale se numără “Experience”, “Koba the Dread” dar și “The Moronic Inferno and Other Visits to America” (1986). De asemenea, “Visiting Mrs Nabokov and Other Excursions” (1993) şi “The War Against Cliche” (2001) au fost și ele îndrăgite de publicul larg .

Remarcate s-au mai făcut și alte două volume de povestiri, “Einstein’s Monsters” şi “Heavy Water and Other Stories”. Amintim și că în anul 2008, The Times l-a desemnat drept ”unul dintre cei mai mari cincizeci de scriitori britanici de după 1945”.