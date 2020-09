A murit Michael Lonsdale. A interpretat unul dintre cele mai bune personaje negative din filmele James Bond

Michael Lonsdale a devenit cunoscut în toată lumea în urma înterpretării personajului negativ Drax în filmul Moonraker din seria James Bond. Actorul s-a stins din viață la vârta de 89 de ani în locuința sa din Paris, informație confirmată presei franceze de agentul său, Olivier Loiseau.

Actorul este câștigător al premiului César și a apărut în filme celebre ale lui François Truffaut și Alain Resnais, a jucat și roluri religioase în Of Gods and Men și The Name of the Rose.

Producătorii seriei Bond, Barbara Broccoli și Michael G Wilson, au declarat într-un comunicat: „Era un actor extraordinar de talentat și un prieten foarte drag. Gândurile noastre sunt cu familia și prietenii săi în acest moment trist”, scrie theguardian.com.

Michael Lonsdale a murit la 89 de ani. Viața și cariera actorului

Actorul franco-britanic, Michael Lonsdale, s-a născut în 1931 dintr-un tată ofițer britanic și o mamă fraco-irlandeză. Familia își petrece anii celui de al doilea război mondial în Marocul aflat sub ocupație franceză și, ulterior, în 1947, s-a mutat la Paris.

Michael și-a dorit inițial să devină pictor. Acesta a studiat actoria alături de Tania Balachova și a început să joace în 1950. Abilitățile bilingve i-au permis să joace atât în filme franceze, cât și britanice.

Rolurile timpurii includeau un preot în adaptarea lui Orson Welles a filmului „The Trial” (1962) și un membru al rezistenței Jacques Debû-Bridel în „Is Paris Burning?” (1963). În anul 1968 reușește să apară în două filme ale lui Truffaut: The Bride Wore Black și Stolen Kisses. În primul, acesta înterpretează rolul unuia dintre bărbații uciși Jeanne Moreau ca răzbunare pentru moartea soțului ei, iar, în al doilea film, întră în pielea unui proprietar al unui magazin de pantofi.

Debutul în cinematografia anglo-americană a avut loc odată cu rolul investigatorului aflat pe urmele asasinului lui Edward Fox, în filmul „The Day of the Jackal” (1973). Rolul carierei este cel al personajului negativ, Hugo Drax, în blockbusterul Bond, Moonraker, alături de Roger Moore, în 1979.

Astectul și vocea, ambele distictive, ale actorului, i-au asigurat roluri într-o varietate de distribuții: un masochist în „The Phantom of Liberty” (1974), al lui Luis Buñuel, atașatul ambasadei, Anton Grigoriev, în seria Smiley’s People din 1982 și un diplomat francez în drama „The Remains of the Day”, în anul 1993.

Lonsdale a fost botezat la vârsta de 22 de ani și a continuat ca un catolic devotat. În anii 80 s-a alăturat mișcării Charismatic Renewal și a continuat să joace o serie de personaje religioase, printre care și cel al unui călugăr trapist, în „Of Gods and Men” (2010), care i-a adus și premiul César pentru cel mai bun actor în rol secundar.

