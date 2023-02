A murit Mihai Șora. „Patriarhul” filosofilor români avea 106 ani. Povestea unei vieți complicate și controversate

Mihai Șora a părăsit această lume decadentă în care a supraviețuit nu mai puțin de 106 ani. Figură marcantă în cultura românească, a avut o viață întortocheată, între laude și contestări. FANATIK vă prezintă un rezumat al drumului să centenar prin această lume decadentă și ticăloasă.

s-a născut în timpul Primului Război Mondial, în satul Ianova din comuna Remetea Marea, județul Timiș, Austro-Ungaria la vremea respectivă. Adică 7 noiembrie 1916.

Obișnuia să spună, glumind, că a anunțat revoluția bolșevică din Rusia, începută exact cu un an mai târziu, pe 7 noiembrie 1917 (25 octombrie pe stil vechi, în calendarul iulian, de aceea cunoscută drept Revoluția din Octombrie).

Raportat la datele noastre istorice, a fost mai mare cu doi ani decât România Mare, visul nostru secular, ciuntit și astăzi, înfăptuit vremelnic pe 1 decembrie 1918.

a fost al doilea băiat al preotului Meletie Șora și al soției sale Ana. Avea 5 ani când familia s-a mutat în satul Izvid, la 16 km de Timișoara, unde tatăl său obţinuse un post de profesor de religie la Şcoala Normală și astfel putea să facă naveta.

Atunci a învățat să buchisească literele, ajutat de părintele său, alături de care avea obiceiul să stea, la birou acestuia, să citească și să scrie. Clasele primare le-a făcut la Izvid, într-o „școală” cu o singură „clasă”, cu un singur învățător, care preda simultan, după vârsta fiecărui elev, conform .

Apoi, pentru gimnaziu, a mers 4 ani la Timișoara (1923–1927), unde a făcut și liceul, la „Constantin Diaconovici Loga” (1927–1934). A studiat cu înclinație deosebită filosofia și limbile străine, franceza, germana, italiana și, cu preponderență, clasicele latina și elina (greaca veche). Premiant 1 în fiecare an.

Nu a fost cel mai cuminte, cel mai supus adolescent… Avea personalitate, acumula cu ușurință noi cunoștințe, ceea ce-i dădea un sentiment de siguranță, de superioritate, după cum își amintea într-un interviu preluat de din revista „Formula As”.

„M-am născut în credinţă, fiind băiat de preot ortodox din Ardeal. În perioada pubertăţii şi a adolescenţei, am trecut şi eu, ca şi alţii, printr-o perioadă de bravură şi de revizuire completă a valorilor moştenite. Această perioadă s-a făcut simţită mai ales în relaţiile mele cu tata, printr-o agresivitate negativistă în raport cu valorile stabilite de el. Dar tata, un om foarte înţelept, m-a lăsat să mă lămuresc singur, nu a încercat să-mi impună ceva” – Mihai Șora

Pentru studiile superioare a ajuns la un compromis cu tatăl său. voia Filosofie, părintele spera să meargă la Arhitectură, pentru că era pasionat de desen, „făceam «savante» planuri de case, edificii, monumente, instituţii, urbanism în toată regula”.

Compromisul s-a numit Facultatea de Drept. La care a stat doar un an. După care și-a urmat visul, Filosofia, la Universitatea din București. A avut profesori uriași, Nae lonescu, Tudor Vianu, Mircea Vulcănescu, , Nicolae Bagdasar, conform .

În timpul studenției a continuat și s-a împlinit iubirea din liceu cu Mariana Klein, dintr-o familie de evrei maghiari catolici, născută la Budapesta, premiantă și ea a liceului de fete „Carmen Sylva” din Timișoara.

După absolvirea facultății, în 1939, Mariana și Mihai s-au căsătorit. Mai pe ascuns, discret, fără mare nuntă mare, departe de nemulțumirea părintelui Meletie, deloc încântat de originile norei, după cum povestea într-un interviu la „Profesioniștii” Eugeniei Vodă, în decembrie 2016.

Au plecat imediat după căsătorie la Paris, cu o bursă de studii de la Institutul Francez din București. Până la doctorat, atmosfera pariziană a fost „dulceața vieții”, după cum o descria chiar . Încă nu izbucnise …

S-au împrietenit cu nume care „răsăreau” în diaspora românească, Eugen Ionescu, , Constantin Noica… Mai mari, și la propriu, și la figurat la acea vreme. A făcut față, a fost primit în cercul lor eletist.

În 1940, familia Șora a fugit de ocupația trupelor lui la Paris în zona liberă din sudul Franței (până în octombrie 1943), la Grenoble. Mihai și-a continuat teza de doctorat și, sub influența durității naziste, „completate” de rezistența eroică a Uniunii Sovietice, a devenit un „antifascist militant”, după propria descriere, a alunecat spre simpatii de stânga, a avut legături cu Rezistența, cu comuniștii francezi și, după încheierea războiului, s-a înscris în Partidul Comunist Francez.

„Discutasem îndelung cu prietenii mei din studenţie despre procesele staliniste din anii ’30, ştiam exact care le fuseseră dedesubturile, dar pe vreme de război s-a înfiripat… sau, cel puţin, aşa mi se părea mie… un fel de democratizare reală, s-au deschis bisericile etc. Totul s-a dovedit, în cele din urmă, a nu fi fost decât o manevră prin care Stalin voia să-şi câştige o platformă populară. În presa aliată lucrurile erau însă prezentate ca o democratizare reală, ca o îndulcire a regimului. Un proces ireversibil, credeam eu. Nu m-am lămurit decât atunci când am ajuns în România… Şi cred că dacă rămâneam în Franţa s-ar fi putut să încremenesc şi eu, ca toată intelectualitatea franceză, în postura unui intelectual de stânga, ba chiar comunizant” – Mihai Șora

N-a rămas în Franța și a revenit în țară, să-și revadă părinții, în 1948. Decizie care i-a schimbat dramatic viața. Autoritățile tinerei Republici Populare Române în care dicta puterea muncitorilor și țăranilor, sub directa „îndrumare” a tovarășilor aduși de tancurile „eliberatoare” ale „glorioasei” Armate Roșii, care „uitase” să mai plece acasă, îi interzic întoarcerea în Franța, îl sechestrează practic în țară.

La sfârșitul acelui an 1948, neavând de ales, vin în România și soția sa, Mariana, împreună cu cei doi copii și însărcinată cu al treilea: Alexandra, Andrei și Tom. Avea să plece din țară abia la sfârșitul anilor ’70 și a murit în Germania, la Munchen, în 2011, la 94 de ani. După 3 ani, pe 19 iulie 2014, , ajuns la 98 de ani, s-a recăsătorit cu scriitoarea Luiza Palanciuc.

Mihai Șora a trăit primii 20 de ani ai „prizonieratului” în propria țară în tăcere. N-a bucurat cititorii cu nimic. Singura comunicare „scrisă” cu publicul fusese în Franța.

Prestigioasa editură Gallimard îi publicase cu un an înainte, în 1947, debutul editorial, „Du dialogue intérieur. Fragment d’une anthropologie métaphysique” (Dialog interior. Fragment de antropologie metafizică), care impresionase mari personalități din comunitatea filosofică franceză. Îi fusese oferită cetățenia franceză imediat după publicarea cărții, dar o refuzase. Prima greșeală mare a vieții sale, înaintea celei de-a doua, revenirea în România populară, condusă de la Moscova.

A fost nevoit să lucreze la Ministerul de Externe (1948–1951), condus cu mână de fier de Ana Pauker. S-a speculat mult după lovitura de stat din decembrie 1989 despre colaborarea lui Mihai Șora cu prima femeie vicepremier și ministru de externe (atât din istoria României, cât și din lume).

Mihai Șora a susținut mereu că a fost numai o problemă strict de supraviețuire, atât la propriu, cât și la figurat. A fost contestat de multe nume importante din viața culturală și politică a României post-decembriste.

A schimbat locul de muncă de la Ministerul de Externe în 1951 (Ana Pauker intrase în perioada de dizgrație a Moscovei), a urmat Editura pentru Limbi Străine (șef de secție între 1951 și 1954), Editura de Stat pentru Literatură și Artă (ESPLA, redactor-șef între 1954 și 1969), Editura Enciclopedică (redactor, 1969-1970), Ministerul Educației și Învățământului (1970-1977, când a ieșit la pensie, inițial consilier personal al ministrului Mircea Malița, apoi ca funcționar guvernamental).

În perioada ESPLA, are meritul principal în relansarea colecției „Biblioteca Pentru Toți” În 7 ani, 1960-1967, au fost publicate 400 de ediții (titluri de cărți), cu un tiraj total impresionant, 24.625 milioane de exemplare. Mai multe decât fuseseră publicate între 1895 (anul când scriitorul și folcloristul Dumitru Stăncescu a lansat „Biblioteca Pentru Toți”) și 1949.

„În plin regim comunist, atât sub Dej, cât şi sub Ceauşescu, am conceput şi izbutit, tăcând şi făcând, să realizez difuzarea, în zeci şi uneori sute de mii de exemplare, a culturii universale, în condiții de accesibilitate fără precedent: doi la sută din salariul de bază, care era de o mie de lei. În fiecare sâmbătă, la ora 14.00, era lansat, la Librăria «Sadoveanu» din Bucureşti, un nou volum din «Biblioteca Pentru Toţi», la preţul de cinci lei. Orice om, oricât de nevoiaş ar fi fost, reuşea, în acei ani, să-şi cumpere, cu doar douăzeci de lei pe lună, patru cărţi de literatură” – Mihai Şora într-un interviu din revista „Dilema veche”, citat de adevărul.ro.