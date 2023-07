A murit Mihnea Vasiliu, fostul manager Ringier și Libertatea. I s-a făcut rău într-un hotel din Capitală

Mihnea Vasiliu a părăsit funcţia de manager al grupului Ringier pe data de 7 iulie, . Acesta activase în cadrul grupului în ultimii 13 ani.

Mihnea Vasiliu intenţiona să se îndepărteze de zona media

Surse Fanatik au confirmat că Mihnea Vasiliu a din Capitală. El avea 57 de ani. Potrivit apropiaţilor, acesta avea probleme cardiace şi lua medicamente pentru inimă. Cauza cea mai probabilă a decesului său este infarctul.

ADVERTISEMENT

Potrivit anchetatorilor, lui Mihnea Vasiliu i s-ar fi făcut rău în hotelul Ramada, din centrul Bucureştiului, chiar în zona recepţiei. În ciuda faptului că la fața locului au ajuns mai multe ambulanţe, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Mihnea Vasiliu anunţa că este dispus să exploreze “noi oportunităţi, nu neapărat în zona media”.

ADVERTISEMENT

“Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului”, scria Mihnea Vasiliu, pe profilul său de LinkedIn.

Mihnea Vasiliu Mihnea Vasiliu avea o experienţă de peste 30 de ani în managementul de media, începându-şi cariera în 1992, ca CEO al Media Pro România. În 2007 s-a alăturat grupului Realitatea Caţavencu, în calitate de director adjunct.

ADVERTISEMENT

Ştire în curs de actualizare.