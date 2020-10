A murit Miron Murea, unul dintre cascadorii lui Sergiu Nicolaescu. Cauza: COVID-19

Cascadorul Miron Murea a decedat din pricina diagnosticului de coronavirus. Boala l-a răpus pe cel care a făcut parte foarte mulți ani din trupa lui Sergiu Nicolaescu.

Miron Murea, unul dintre cascadorii de bază ai regretatului regizor s-a stins. Motivul a fost diagnosticul de coronavirus, pus recent de către medici în cazul său.

Cascadorul român a decedat la vârsta de 77 de ani, fiind cunoscut și datorită logevivității sale din cinematografia românească. A avut foarte multe apariții care l-au clasat drept un profesionist renumit în industria filmului de la noi.

Cascadorul Miron Murea din trupa lui Sergiu Nicolaescu a murit din cauza coronavirus

Cascadorul Miron Murea a murit la 77 de ani din cauză că s-a infectat cu COVID-19. Totodată, numărul de îmbolnăviri din pricina noului virus a crescut foarte mult în ultima perioadă, și pe teritoriul țării noastre.

Decesul a fost anunțat recent în cazul acestuia, fiind o pierdere semnificativă semnalată și de colegii săi din breaslă, în cazul lui Miron Murea.

Bărbatul de 77 de ani a făcut parte din trupa de cascadorie a regretatului maestru Sergiu Nicolaescu. Era originar din Bărcani, județul Covasna și era renumit atât ca actor, dar și în calitate de cascador.

A făcut parte din distribuția a numeroase filme, cele mai cunoscute de pe listă fiind “Mihai Viteazul” sau „Cu mâinile curate“. A avut la activ zeci de producții în care i-a fost regăsit numele, mai ales în anii de glorie ai lui Sergiu Nicolaescu.

Miron Murea a făcut parte din distribuția multor producții precum „Pentru patrie“, „Revanşa“, în regia lui Sergiu Nicolaescu, „Burebista“ regizat de Gheorghe Vitanidis sau filmele „Iancu Jianu, haiducul“ și „Iancu Jianu, zapciul“, regizate de Dinu Cocea.

În ultimii ani a fost recunoscut la nivel artistic pentru filmul „Domnişoara Christina“ în care a fost director de producție, potrivit celor de la adevărul.ro.

„A fost un om deosebit, foarte inimos, veşnic dornic să îi ajute pe cei din jur. Eu am avut iniţiativa de a face în fiecare an câte un parastas pentru colegii cascadori, dar vă daţi seama că nu puteam face totul de la Paris. Sigur, eu am trimis banii, dar Miron s-a oferit să se ocupe de toată partea organizatorică, împreună cu Jean Polizache.

Prima oară ne-a onorat cu prezenţa şi nea Sergiu, nu cu mult timp înainte de a muri. Anul trecut, tot Miron a avut iniţiativa de a-i premia pe toţi cascadorii lui Sergiu Nicolaescu care mai sunt în viaţă la Gala Premiilor UARF, el a vorbit în acest sens şi cu preşedintele Cărmăzan. A ieşit foarte frumos, se împlineau şi 50 de ani de la premiera filmului «Baltagul», a fost şi nea Mircea Mureşan atunci printre noi”, a povestit fostul cascador Paul Misai despre colegul său care s-a stins din pricina infecției cu coronavirus.