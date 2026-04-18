A murit o legendă uriașă a sportului mondial! Recordurile sale vor fi greu de egalat

Brazilianul Oscar Schmidt, o legendă a baschetului care deține recordul mondial pentru puncte marcate, a murit ieri, la vârsta de 68 de ani în regiunea metropolitană São Paulo. Schmidt a fost internat într-un spital după ce s-a simțit rău acasă, dar medicii nu l-au mai putut salva.

Deși cauzele decesului nu au fost dezvăluite, sportivul se lupta cu o tumoră cerebrală de 15 ani. Oscar a fost un exemplu de „determinare, curaj și dragoste pentru viață” în această luptă, potrivit unei declarații a familiei publicate prin portalul G1. Pe lângă faptul că a marcat mai multe puncte decât orice alt jucător de baschet din istorie (49.737), brazilianul a participat între Moscova 1980 și Atlanta 1996.

Poreclit „Mâna Sfântă”, a fost esențial în cucerirea aurului la Jocurile Panamericane de la Indianapolis în 1987, când Brazilia a învins Statele Unite în finală, și în medalia de bronz la Cupa Mondială din Filipine în 1978. Confederația Braziliană de Baschet l-a numit un „simbol etern” într-un mesaj și și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce a reprezentat „pe teren și în afara lui.”

Deși a jucat cea mai mare parte a vieții sale în Brazilia pentru cluburi precum Palmeiras și Flamengo, Schmidt a evoluat și pentru echipele italiene Juvecaserta (1982-1990) și Forum Valladolid (1993-1995). El a refuzat mai multe oferte din partea NBA, deoarece la acea vreme ar fi însemnat să renunțe la participarea la echipa națională din cauza regulilor FIBA.

„A fost cea mai ușoară decizie pe care am luat-o vreodată în viața mea. Să joci pentru echipa națională este cel mai nobil lucru care există, e diferit. Reprezinți o țară întreagă, și asta este mult mai bine decât să joci în NBA„, a declarat el pentru EFE într-un interviu în 2019.

Oscar Schmidt a fost omul recordului la baschet. Un brazilian care, fără să pună piciorul în NBA, a câștigat recunoaștere mondială în acest sport pentru cifrele sale fără egal. În 2013, brazilianul a fost introdus în Hall of Fame-ul Baschetului SUA, alături de alte legende ale sportului.

A câștigat porecla „Mâna Sfântă” datorită preciziei sale extraordinare la aruncări. Cu un amestec de mândrie și haz, el disprețuia această etichetă, explicând că succesul său se datora unei „mâini antrenate”, rezultatul muncii constante și a disciplinei.

Fiul său Felipe povestea că, după antrenamente, tatăl său rămânea pe teren efectuând singur zeci de aruncări, pentru a-și regla ținta. „A fost cea mai dedicată persoană pe care am văzut-o„, a dezvăluit acesta.

Kobe Bryant l-a venerat pe Schmidt

Iar cifrele lui Oscar vorbesc de la sine: 49.737 de puncte pe parcursul carierei sale și un record de 1.093 de puncte în cinci ediții ale Jocurilor Olimpice. deoarece a crescut urmărindu-l live. Oscar a fost rivalul tatălui său, care a jucat și în Italia.

După ce s-a retras din domeniu, Schmidt și-a transferat experiența în domeniul afacerilor și al educației motivaționale. Potrivit propriului său site, a participat la peste 1.000 de evenimente și a colaborat cu peste 600 de companii, susținând prezentări și oferind consultanță.