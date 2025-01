A murit o mare actriță celebră. A fost căsătorită cu Laurence Olivier și a jucat în numeroase producții de mare succes

Una dintre cele mai apreciate vedete din Marea Britanie a murit. O publicație internațională a dezvăluit că este vorba de celebră. Acesta a fost căsătorită cu Laurence Olivier și a jucat în numeroase producții de mare succes.

Văduva lui Laurence Olivier a încetat din viață

Văduva lui Laurence Olivier, Joan Plowright, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani. Potrivit unei publicații internaționale, regretata artistă din Marea Britanie în cursul zilei de 16 ianuarie.

Vestea nefericită a fost făcută publică de familia, care i-a fost aproape în ultimele clipe. Cei dragi nu au dezvăluit care a fost cauza decesului, însă au vorbesc despre problemele de vedere care au făcut-o să se retragă din industria cinematografică.

„Cu mare tristețe, familia doamnei Joan Plowright, doamna Olivier, vă informează că ea a murit liniștită pe 16 ianuarie 2025, înconjurată de familie la Denville Hall, la vârsta de 95 de ani.

S-a bucurat de o carieră lungă și ilustră în teatru, film și TV timp de șapte decenii până când pierderea vederii a obligat-o să se pensioneze. Şi-a preţuit ultimii 10 ani în Sussex cu vizite constante din partea prietenilor şi a familiei, pline de multe râsete şi amintiri plăcute.

Familia îi este profund recunoscătoare lui Jean Wilson şi tuturor celor implicaţi în îngrijirea ei personală de-a lungul multor ani”, este mesajul transmis de familia regretatei actrițe Joan Plowright, scrie .

Cine a fost actrița Joan Plowright

Joan Plowright s-a născut pe data de 28 octombrie 1929 în Brigg, Lincolnshire. A fost al doilea din cei trei copii ai lui Daisy Margaret Burton şi William Ernest Plowright. Regretata actriță a urmat şcoala gimnazială Scunthorpe datorită unei burse.

Mama artistei a fost un actor amator şi cântăreaţă de operă care a predat dansul, în timp ce tatăl a fost un jurnalist pasionat de am-dramă. Și-a dorit mereu să fie actriţă şi a câştigat un trofeu de teatru la un festival local la vârsta de 15 ani.

La vârsta de 17 ani a părăsit şcoala și a lucrat pentru scurt timp ca profesor suplinitor. Ulterior, vedeta s-a pregătit pentru şcoala de teatru Old Vic din Londra. A avut o evoluție care s-a întins pe 60 de ani. A jucat în mai bine de 40 de filme, fiind admirată pentru lunga sa carieră cinematografică.

Și-a făcut debutul pe scenă în 1948, la Croydon, într-un spectacol intitulat If Four Walls Told. Apoi, s-a alăturat companiei de teatru Old Vic, unde l-a cunoscut pe actorul Roger Gage, cu care s-a căsătorit mai târziu.

A dat o audiţie fără succes pentru rolul Biancăi în producţia scenică Othello, a lui Orson Welles. Acesta avea să-și amintească de ea ulterior și să o distribuie în rolul lui Pip, băiatul de cabină, în versiunea West End a lui Moby Dick din 1955.

Mai mult, Joan Plowright a fost nominalizată la premiul Oscar pentru filmul Enchanted April (1991). În plus, regretata actriță a fost aclamată pentru interpretările din primii ani ai English Stage Company la Royal Court.

De asemenea, a jucat pe scena Teatrului Naţional, pe vremea când instituția îşi avea sediul la Old Vic şi era condusă de cel de-al doilea soţ al său, Laurence Olivier. S-a căsătorit cu celebrul actor în anul 1961, după ce au jucat împreună în producția The Entertainer, de John Osborne.

Împreună au apărut şi în versiunea pentru ecran. La Teatrul Naţional, Joan Plowright a jucat rolul Portiei pentru Shylock al lui Olivier în The Merchant of Venice, precum şi personaje precum Masha în Three Sisters, Sonya în Uncle Vanya şi eroina eponimă din Saint Joan de Shaw.

În aceeeași notă, a câștigat un premiu Tony pentru rolul principal în A Taste of Honey pe Broadway din New York, în anul 1960. A primit o altă nominalizare la Bafta în 1978 pentru Equus, alături de Richard Burton.