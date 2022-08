A murit Olivia Newton-John, actrița care a avut un rol fabulos în Grease

a fost iubită peste tot în lume pentru rolul principal din filmul Grease, lansat în 1978. De asemenea, marea artistă a avut cinci single-uri nr. 1 în Billboard Hot 100.

Olivia Newton-John a dus o luptă lungă cu cancerul

Soțului acesteia, John Easterling, a scris pe Instagram că ea a murit liniștită luni dimineață, la ferma pe care o deținea în sudul Californiei: ”Olivia a fost un simbol al triumfurilor și al speranței timp de peste 30 de ani, împărtășind călătoria ei cu cancerul la sân.

Inspirația ei vindecătoare și experiența ei de pionierat cu medicina vegetală continuă cu Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicată cercetării medicinei vegetale și a cancerului.”

Olivia Newton-John și-a petrecut cea mai mare parte din a doua jumătate a carierei sale ca avocat al pacienților și supraviețuitorilor de cancer.

La treizeci de ani de la primul ei diagnostic de cancer de sân, în 1992, .

Mesajul lui John Travolta

”Mulți oameni îl văd ca pe o luptă și, indiferent de unde alegi să o vezi, este prerogativa ta. Eu o văd ca pe o parte a misiunii mele”, declara cântăreața într-un interviu.

La rândul său, fostul partener din filmul Grease, John Travolta, a declarat că vestea morții Oliviei l-a afectat profund. ”Draga mea Olivia, ne-ai făcut viețile tuturor atât de bune.

Impactul tău a fost incredibil. Te iubesc atât de mult.” Marele actor american a mai adăugat că se vor revedea pe drum și vor fi din nou împreună.

Newton-John s-a născut în Cambridge, Anglia, în 1948, iar părinții ei au fost Brinley și Irene Helene Newton-John. Ea a fost cea mai mică dintre cei trei copii.

Bunicul ei a fost un fizician celebru

Bunicul acesteia a fost fizicianul Max Born, laureat al Premiului Nobel. Newton-John și-a petrecut cea mai mare parte a școlarizării în Melbourne, Australia, unde familia ei s-a mutat când avea 5 ani, conform .

În perioada liceului, Newton-John și-a făcut un nume pe scena muzicală locală, suficient pentru a ajunge să cânte la televiziunea australiană. Când a devenit adultă, Newton-John locuia în Marea Britanie a câștigat un concurs de talente televizat.

De asemenea, a lucrat la proiecte muzicale cu diverși parteneri și grupuri. Newton-John a mai avut o mare șansă după ce a fost selectată ca reprezentantă a Marii Britanii la Eurovision.

Deși a pierdut în fața legendelor pop suedeze ABBA, albumul pe care l-a lansat ulterior, în 1974, a dus la primul ei hit nr. 1, “I Honestly Love You”, și la primele două .

De la country la Hollywood

Ea a continuat să înregistreze ca artistă country, o mișcare considerată controversată de unii, având în vedere că era britanică. Cu toate acestea, în 1976, a obținut hituri country și propria emisiune specială de televiziune în SUA.

În 1977, lui Newton-John i s-a oferit unul dintre rolurile principale, Sandy, în adaptarea cinematografică a musicalului Grease, de pe Broadway. Newton-John a avut rezerve în privința acceptării rolului, dar producătorii s-au grăbit să-i satisfacă nevoile, incluzând un test de ecran cu partenerul Travolta (Danny Zuko).

În rolul studentei care se îndrăgostește de șmecherul T-Bird, Newton-John și-a împrumutat vocea pentru unele dintre cele mai emblematice cântece ale filmului: “Summer Nights”, “You’re the One That I Want”, reluarea piesei “Look at Me, I’m Sandra Dee” și “Hopelessly Devoted to You”, un cântec nominalizat la Oscar, scris special pentru ca Newton-John să cânte în film.