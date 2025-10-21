A murit omul care l-a ridicat sus pe Maradona! Explicația unei imagini care a intrat în istorie

ADVERTISEMENT

Roberto Cejas, originar din Santa Fe, a devenit celebru după ce l-a purtat pe umeri pe Diego Armando Maradona, la finalul Cupei Mondiale din 1986, din Mexic. El a murit la vârsta de 68 de ani în orașul său natal, după o luptă lungă cu boala.

Roberto Cejas, un muncitor din metalurgie, l-a purtat pe umeri pe Maradona, în Mexic 1986

Gestul său spontan pe terenul stadionului Azteca a devenit una dintre cele mai spectaculoase imagini din istoria fotbalului. Maradona, având Cupa Mondială în mână, ținut pe umeri de un fan anonim care a parcurs mii de kilometri, crezând în victoria naționalei sale.

Cejas lucra atunci la o companie metalurgică și a decis, împreună cu un grup de prieteni, să călătorească în Mexic doar pentru a vedea finala împotriva Germaniei. Fără bilet sau acreditare, a reușit să se strecoare pe stadion și, după fluierul final, a sărit pe teren în mulțime.

“Diego s-a uitat la mine, s-a oprit și, fără să spun un cuvânt, am înțeles că vrea să-l iau pe umeri. L-am luat pe sus imediat. El îmi spunea în ce direcție să merg”, a povestit Roberto peste ani, într-un interviu televizat.

Imaginea a devenit legendară în toate colțurile lumii

Acea imagine a devenit legendară pe toate colțurile planetei. Căpitanul Argentinei pe umerii lui Cejas, Cupa Mondială în mâini și o întreagă țară sărbătorind. “Nepoții mei mă văd la televizor și spun: acesta este bunicul care îl poartă pe Maradona. Este un dar pe care viata mi l-a lăsat”, a mai spus el.

Zeci de ani mai târziu, soarta i-a adus din nou împreună în timpul Cupei Mondiale din 2014 din Brazilia, în programul De Zurda organizat chiar de Maradona. “Ne-am îmbrățișat unul pe celălalt a fost foarte frumos”, își amintește Cejas. Diego a râs și mi-a spus: “Tu știi cât cântărește Cupa, dar și cât cântăresc eu cu Cupa”.

Maradona a refuzat să-i dea tricoul din finală

dar acesta l-a refuzat. A spus că nu-l poate da, deoarece este pentru mama lui. “Mi s-a părut un gest frumos și l-am respectat”, a punctat argentinianul.

De-a lungul anilor, grație acelei imagini, el a devenit un simbol al acelei echipe campioane. Întotdeauna și-a minimalizat rolul, spunând că Dumnezeu a fost cel care l-a dus în acel loc, în acel moment. “Nu știu de ce mi-a venit rândul, dar știu că voi fi acolo pentru totdeauna, sub conducerea lui Diego”, a concluzionat el într-unul dintre ultimele interviuri.

Roberto Cejas a murit la aproape cinci ani după decesul lui Diego Armando Maradona. Fostul mare fotbalist argentinian a plecat la ceruri pe 25 noiembrie 2020.