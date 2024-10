A murit poeta Gabriela Melinescu, marea iubire a lui Nichita Stănescu. Avea 82 de ani

Gabriela Melinescu, una dintre cele mai emblematice scriitoare din România, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Anunțul a fost făcut marți, 15 octombrie, de către Institutul Cultural Român, într-un comunicat de presă.

A încetat din viață scriitoarea Gabriela Melinescu, marea iubire a lui Nichita Stănescu

Gabriela Melinescu din Stockholm, Suedia, acolo unde s-a stabilit după despărțirea de poetul Nichita Stănescu. Mai exact, a luat decizia de a se muta peste hotare la o vârstă fragedă, 33 de ani.

”Institutul Cultural Român a aflat cu mare întristare vestea trecerii în neființă a Gabrielei Melinescu, una dintre cele mai cunoscute şi apreciate scriitoare din România, stabilită în Suedia din anul 1975. Scriitoarea a decedat, pe data de 15 octombrie 2024, la vârsta de 82 de ani, la Stockholm.”, a transmis Institutul Cultural Român, .

Gabriela Melinescu era stabilită în Suedia de la vârsta de 33 de ani

Poetă, dar și prozatoare, traducătoare și graficiană, Gabriela Melinescu a reușit să se impună destul de rapid în elita literară a Suediei, din clipa când a hotărât, în 1975, să-și schimbe definitiv domiciliul. Gabriela Melinescu a făcut traduceri importante, din lucrări ale unor autori clasici și contemporani suedezi, precum: Emanuel Swedenborg, Sfânta Birgitta de Vadstena, August Strindberg, Katarina Frostenson, Goran Sonnevi sau Birgitta Trotzig.

”Poeta a îmbogățit spațiul scandinav prin literatura ei, Suedia are motive să îi fie foarte recunoscătoare.Am avut și bucuria de a colabora în cadrul unor proiecte de traducere a poeziei românești, printre care și opera Ilenei Mălăncioiu. Am fost onorată că am participat la celebrarea operei Gabrielei Melinescu, la Institutul Cultural din Stockholm, când ea a împlinit 80 de ani”, a transmis scriitoarea suedeză Agneta Pleijel, conform Institutului Cultural Român.

Timp de aproape cinci decenii, Gabriela Melinescu nu a uitat o clipă de rădăcini și în Suedia. Totodată, a fost și o adevărată ambasadoare culturală a Suediei în România, după prăbușirea regimului comunist.

”Gabriela Melinescu a fost o neobosită promotoare a literaturii române în Suedia timp de aproape cinci decenii, precum şi o adevarătă ambasadoare culturală a Suediei în România, după căderea comunismului, când a putut să călătorească în România, să publice din nou şi să restabilească legătura cu ţara natală.

Îi suntem profund recunoscători pentru moştenirea sa literară şi pentru totefortul pe care l-a făcut, pentru a crea legături culturale trainice între România şi Suedia”, a transmis și Bogdan Popescu, directorul Rumänska kulturinstitutet.

Cinci volume de poezii și nouă volume de proză a publicat Gabriela Melinescu în Suedia, printre care: ”Zeul fecundității”, în 1977, ”Lumină spre lumină”, în 1993, sau ”Copiii răbdării”, în 1979. De-a lungul vieții a primit numeroase premii. De exemplu, în 1978 a fost recompensată cu premiul Uniunii Scriitorilor din România.