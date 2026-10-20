A murit portarul erou al meciului în care Gigi Becali a sărit gardul, iar Pițurcă a fost întâmpinat cu zaruri și cărți de joc

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc este cutremurat de o veste tristă. S-a stins din viaţă fostul portar Florin Cotora, în vârstă de 53 de ani, care a apărat la Inter Sibiu (1991-2001), CS Zlatna (2001-2002) și Unirea Alba Iulia (2002-2007).

Florin Cotora a murit la numai 53 de ani

Conform apropiaţilor, lui Florin Cotora i s-a făcut rău zilele trecute, fiind internat la reanimare, iar aseară s-a stins din viață. În ultima perioadă el se ocupa cu organizarea evenimentelor muzicale. Cotora a debutat în prima ligă pe 25 august 1991, la Inter Sibiu, într-un joc în deplasare cu Electroputere Craiova, încheiat la egalitate, scor 1-1. El a jucat cea mai mare parte a carierei la Inter Sibiu, după care a trecut un an la Zlatna și apoi a ajuns la Unirea Alba Iulia.

ADVERTISEMENT

Florin Cotora a apărat buturile „alb-negrilor” la memorabila partidă dintre Unirea, numită atunci Apulum, Alba Iulia și Steaua București, din septembrie 2003, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, stabilind un record de asistență pe Stadionul „Cetate” cu aproximativ 25.000 de spectatori.

A apărat în acel memorabil Unirea Alba Iulia – Steaua 0-0, din 2003

Meciul a rămas în istorie și datorită episodului în care Actualul finanțator al FCSB-ului era atunci la începuturile implicării sale în fotbal. Meciul cu pricina a fost un 0-0 în care și zaruri aruncate în spațul tehnic, iar Mirel Rădoi, căpitanul vizitatorilor a fost eliminat în actul secund.

ADVERTISEMENT

Născut pe 12 decembrie 1972, Florin Cotora s-a retras din activitate în iulie 2007. El a contribuit la prima promovare a Unirii Alba Iulia pe prima scenă a fotbalului românesc și cea mai importantă performanță din istoria clubului, clasarea pe locul 6, în 2004, în Divizia A.

ADVERTISEMENT

„Ai plecat mult prea devreme, Florine, dar vei rămâne mereu în sufletul meu și în amintirile mele. De fiecare dată când voi auzi o melodie care îmi amintește de tine, voi retrăi măcar pentru o clipă momentele frumoase pe care le-am trăit împreună.

ADVERTISEMENT

Îți mulțumesc pentru prietenia ta, pentru muzică, pentru toate momentele frumoase și pentru cei 23 de ani în care ai făcut parte din viața mea. Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag! Ai grijă de noi de acolo, de sus… Iar acolo unde ai plecat, să răsune muzica așa cum numai tu știai să o faci”, a fost anunțul făcut de un prieten de-al fostului fotbalist.