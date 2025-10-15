A murit primul gimnast din istorie care a primit nota 10. Mesajul lui Vladimir Putin după decesul lui Aleksandr Dityatin, triplu campion olimpic

Lumea gimnasticii este în doliu după moartea lui Aleksandr Dityatin, deținătorul unui record fabulos la Jocurile Olimpice, iar Vladimir Putin a ținut să-i aducă un omagiu marelui campion.

Aleksandr Dityatin, primul gimnast care a luat nota 10, a murit la 68 de ani

Considerat unul dintre cei mai mari gimnaști din toate timpurile, rusul Aleksandr Dityatin a decedat la vârsta de 68 de ani, în orașul său natal Sankt Petersburg. Anunțul a fost făcut de Federația Internațională de Gimnastică.

”Alexander Dityatin, primul gimnast care a obținut nota perfectă de 10 într-o competiție olimpică și singurul care a câștigat opt ​​medalii la o singură ediție a Jocurilor Olimpice, a decedat la vârsta de 68 de ani”, se arată pe .

Mesajul lui Vladimir Putin după decesul lui Dityatin

Imediat după anunțul morții lui Aleksandr Dityatin, președintele rus Vladimir Putin i-a adus un ultim omagiu și a vorbit despre o adevărată legendă a gimnasticii, care a inspirat numeroși sportivi.

”Vă rugăm să primiți cele mai sincere condoleanțe, cuvintele noastre sincere de simpatie și sprijin în legătură cu moartea lui Aleksandr Nikolaevich Dityatin. Un triplu campionă olimpic, un reprezentant legendar al școlii naționale de gimnastică artistică, a decedat.

Aleksandr Dityatin a fost o persoană hotărâtă, cu o voință puternică și exigentă, iar această dăruire deplină a devenit cheia realizărilor sale remarcabile și a victoriilor strălucite. El a cultivat aceleași calități și la numeroșii săi elevi.

Amintirea strălucitoare a lui Aleksandr Nikolaevich Dityatin va rămâne pentru totdeauna în inimile familiei și prietenilor săi, ale camarazilor săi de la ‘Dinamo’ din Leningrad și ale echipei noastre naționale”, a fost mesajul transmis de Putin.

Aleksandr Dityatin a câștigat 10 medalii olimpice

Palmaresul lui Aleksandr Dityatin este unul cu adevărat impresionant. Rusul a câștigat două medalii de argint la Jocurilor Olimpice de la Montreal, în 1976, însă adevărata valoare și-a arătat-o 4 ani mai târziu, la ediția de la Moscova.

Gimnastul rus a cucerit trei medalii olimpice pe teren propriu, cu echipa, la individual compus și la inele. Pe lângă acestea, el a mai luat 4 medalii de argint și una de bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova.

Cu un total de 8 urcări pe podium la Moscova, Dityatin a rămas până în ziua de astăzi cel mai medaliat gimnast din toate timpurile la o singură ediție a celei mai importante competiții. Recordul său a fost egalat doar de înotătorul american Michael Phelps la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008.

De asemenea, Aleksandr Dityatin a devenit primul gimnast din toate timpurile care a obținut nota 10 la o întrecere a băieților de la Jocurile Olimpice. Performanța sa a fost realizată la sărituri.

Nadia Comăneci, prima nota de 10 din istoria gimnasticii

Cu 4 ani înainte ca Aleksandr Dityatin să primească nota 10, . Ea a reușit această performanță la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.

Marea gimnastă a României a luat nota 10 pentru exercițiul de la paralele, iar evoluția ei perfectă i-a luat prin surprindere pe organizatori. Tabela pe care se afișau rezultatele nu era pregătită pentru perfecțiune și astfel a apărut nota 1.00 care a creat confuzie în prima fază. În cele din urmă, arbitrii au confirmat că este vorba de nota maximă 10.00.

Un tânăr gimnast a murit într-un cantonament în Rusia

Moartea lui Aleksandr Dityatin a venit la o lună după o . Un tânăr sportiv din Indonezia și-a pierdut viața în urma unui tragic accident petrecut în timp ce se afla în cantonament în Rusia.

Indonezianul Naufal Takdir Al Bari a decedat la vârsta de 19 ani după ce o accidentare teribilă la nivelul gâtului în timpul unui exercițiu la bară. Internat de urgență în spital, sportivul a murit după 12 zile.