A murit proprietara Castelului Banffy, locul unde se ține Electric Castle. Contesa avea 100 de ani și era ultima purtătoare a numelui

S-a stins din viață proprietara faimosului Castel Banffy. Contesa ava 100 de ani și a lăsat în urma sa o adevărată moștenire materială și spirituală.

A murit proprietara Castelului Banffy, contesa Katalin

a murit la aproape 101 ani. Acesta a fost ultima purtătoare a numelui faimoasei sale familii.

Contesa Katalin Banffy a fost fiica lui Miklos Banffy. Miklos Banffy a fost de-a lungul vieții sale un ilustru scriitor, politician, dar și ministrul de externe al Ungariei.

a fost făcut pe rețelele sociale de către Csilla Hegedus. Aceasta este administratorul Castelului Banffy, locul unde an de an are loc Electric Castle.

”Contesa Bánffy Katalin timp de 101 ani a iubit Bonțida. A fost un om magic. Umorul ei, bucuria de a trăi, capacitatea ei de muncă și acea pasiune cu care a făcut cunoscută lumii opera tatălui ei, contele Bánffy Miklós, nu doar că ne-a surprins mereu, ci ne-a și dat aripi.

Ne-a încredințat Bonțida într-un moment în care eram încă foarte tineri. Și mereu, mereu ne-a mulțumit, nu doar nouă, ci și guvernului Ungariei, pentru susținerea prin care castelul a prins din nou viață. Pentru mine, a fost o busolă, un punct de referință sigur, o constantă din matematică. Da, am iubit-o mult. Dumnezeu să o odihnească în pace.”, a scris Csilla Hegedüs.

Povestea Castelului Banffy

Castelul Banffy este una dintre cele mai frumoase bijuterii arhitecturale din Transilvania. Situat în localitatea Bonțida, adesea, acesta este numit ”Versailles-ul Transilvaniei”.

De-a lungul timpului, Castelul Banffy a trecut prin mai multe etape. Acesta a marcat o perioadă de glorie, după care a cunoscut declinul, iar într-un final, a ajuns să renască din propria cenușă.

Castelul a fost ridicat în secolul al XVI-lea de către familia Banffy. Inițial, acesta a servit drept fortificație renascentistă, iar ulterior, a fost transformat într-un complex baroc.

În secolul al XVIII-lea, contele Banffy György al III-lea a renovat castelul, adăugându-i note grandioase. De la galerii de statui, la grădini ornamentale și multe elemente baroce și rococo, toate au fost adăugate castelului.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Castelul Banffy a cunoscut declinul. Trupele germane l-au luat cu asalt, l-au distrus și l-au incendiat. După război, în perioada comunistă, aceasta a fost preluat de stat și transformat în CAP.

Din fericire, Castelul Banffy a renăscut din propria cenușă. Salvarea lui a fost Fundația Transilvania Trust, care l-a reabilitat în totalitate. În prezent, acesta a devenit centrul cultural, dar și gazda faimosului festival Electric Castle.

Ce artiști cântă anul acesta la Electric Castle

Anul acesta, Electric Castle va avea loc în perioada 16-20 iulie, la Castelul Banffy. Pe scenă vor urca mulți artiști pe care fanii din România și nu numai îi așteaptă cu sufletul la gură.

Printre numele de anul se numără Soki Tukker, Shaggy, Justice și mulți alții. De departe, cap de afiș este faimosul Justin Timberlake, care ajunge pentru prima dată în România.