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Ratko Mladic a murit la vârsta de 84 de ani în închisoarea ONU din Haga. Fostul general al forțelor bosniace de etnie sârbă își ispășea o condamnare pe viață pentru genocid comis în perioada 1992-1995 în timpul războiului sângeros din fosta Iugoslavie. Supranumit „Măcelarul din Bosnia”, el și-a condus trupele în acei ani în scopul exterminării populației de religie musulmană din zona respectivă.

Ratko Mladic, „Măcelarul din Bosnia”, a murit la 84 de ani în închisoarea ONU din Haga

Idolatrizat de către etnicii sârbi, de religie creștină, dar și de „aliații” lor din regiune, printre care se numără și românii, și, bineînțeles, detestat de către bosniacii musulmani, Mladic se confrunta de ceva ani cu probleme destul de grave de sănătate. Iar acum, potrivit , a murit după ce a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale într-un timp scurt.

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Recent, în noiembrie 2025, cu ocazia meciului Bosnia – România 3-1 din preliminariile pentru Campionatul Mondial, , aflați în drumul lor spre Zenica pentru a asista la acea partidă. Episodul s-a petrecut în Serbia, la Belgrad, românii fiind bineînțeles susținuți în demersul lor de ultrașii sârbi, între ei existând o relație strânsă de prietenie, după cum se știe deja destul de bine.

Ratko Mladic, condamnat pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității

Mai exact, ultrașii respectivi au afișat un banner pe care a fost scris mesajul: „Mladic, an european hero / Dropping muslims to zero” (Mladic, un erou european / I-a redus pe musulmani la zero). În mod evident, bosniacilor nu le-a prins bine deloc această chestiune, iar presa din această țară a făcut , solicitând către autoritățile statului lor să îi interzică pe suporterii români pe teritoriul țării lor în contextul acelui meci.

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Cum l-au omagiat suporterii dinamoviști pe Ratko Mladic înainte de Bosnia – România din noiembrie 2025

Acest lucru nu s-a întâmplat însă în cele din urmă. Doar că, în mod așteptat, au existat totuși tensiuni extrem de mari la Zenica în acea seară. „Așteptăm reacția Federației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina. Să anunțe UEFA și FIFA și să interzică românilor accesul pe ‘Bilino Polje’! Mesajul rușinos al fanilor români dinamoviști transmis din Belgrad nu trebuie să fie o poveste care durează o oră sau două. Autoritățile trebuie să acționeze, iar Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina trebuie să informeze FIFA și UEFA despre tot ce s-a întâmplat.

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Totuși, oricât am încerca să privim meciul doar din punct de vedere sportiv, fanii naționalei României ne-au obligat să acordăm prioritate altei situații. Huliganii români au trecut cu câteva ore înainte de meci prin Belgrad, pe la prietenii lor, și acolo s-au fotografiat cu un banner pe care era scris un mesaj rușinos.

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‘Mladic erou european, i-a redus pe musulmani la zero’, scrie pe bannerul care circulă pe rețelele de socializare. Era de așteptat ca această fotografie să provoace multe reacții. Mesajul rușinos și glorificarea unei persoane condamnate pentru genocid și crime de război este condamnabilă. Cei care s-au fotografiat cu acel banner trebuie să primească interdicție de intrare în Bosnia și Herțegovina.

Statul trebuie să acționeze, dar la fel trebuie să facă și Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina, care trebuie să ceară de urgență autorităților să interzică accesul fanilor români în țară sau, dacă au intrat deja, să fie escortați în afara ei”, au notat jurnaliștii din Bosnia la momentul respectiv.