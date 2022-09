A murit Regina Elisabeta a II-a. Cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii avea 96 de ani

Regina Elisabeta a II-a a murit. Cel mai longeviv monarh britanic avea 96 ani. Era și cel mai în vârstă suveran ”în funcție” din lume. A domnit peste 70 de ani. Începând din 6 februarie 1952. Când nu împlinise 26 de ani.

Anunțul decesului a fost făcut joi seara de Familia Regală. ”Regina a murit în liniște la Balmoral, în această după-amiază.

Regele și Regina Consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară și se vor întoarce la Londra mâine”.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.

